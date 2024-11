Robert Pattinson torna a essere diretto da Christopher Nolan nel film in arrivo

Reunion sul set per Robert Pattinson e Christopher Nolan. Le star britanniche torneranno a lavorare insieme dopo la felice esperienza di Tenet per il nuovo misterioso progetto targato Universal in fase di sviluppo. Come conferma Variety, Pattinson affiancherà un super cast che include Matt Damon, Tom Holland, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway e Zendaya.

Nonostante le numerose ipotesi circolate, per il momento Christopher Nolan non anticipa niente sul suo nuovo progetto, che dovrebbe entrare in lavorazione nella prima metà del 2025. Pattinson sarà piuttosto impegnato nel nuovo anno. La Warner Bros. sta cercando di trovare il momento opportuno per girare il sequel del blockbuster The Batman, in cui l'attore riprenderà il suo ruolo da protagonista nei panni del supereroe DC. Pattinson è, inoltre, protagonista del film A24 Primetime, un thriller che trae ispirazione dal reality show To Catch a Predator e segnerà l'esordio alla regia in un film narrativo di Lance Oppenheim.

Inoltre è in corso il conto alla rovescia per vedere Robert Pattinson nel nuovo film del regista premio Oscar Bong Joon-ho, il misterioso sci-fi Mickey 17, la cui uscita è slittata più volte.

Robert Pattinson in The Batman

Di cosa parlerà il nuovo film di Nolan?

Tante le ipotesi sul contenuto del nuovo film di Christopher Nolan. Mentre i fan si affannano a scommettere se il regista tornerà all'amata fantascienza con una pellicola d'azione ambientata a New York, incentrata su un poliziotto pilota di elicottero che dirige l'unità aeronautica negli Stati Uniti e sulla creazione di un elicottero super avanzato ma pericoloso, di cui un gruppo di terroristi si vuole impossessare, o si farà tentare dalle sirene dell'horror, il regista tiene la bocca cucita.

Nel frattempo, Robert Pattinson si trova attualmente a Boston, impegnato a fianco di Zendaya nelle riprese del romance The Drama, di cui sono stati diffusi nuovi video e foto dal set.