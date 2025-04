The Batman II, il ritardo dovuto a problemi personali di Matt Reeves? "Lasciatelo in pace"

Da tempo si continua a parlare dei molteplici rinvii delle riprese di The Batman - Parte II e da settimane ormai circola la voce che il lavoro sul film sia stato posticipato a causa delle condizioni di salute di Matt Reeves.

Al momento non ci sono conferme ufficiali ma certamente una voce di questo tipo ha alimentato tantissime speculazioni nei giorni scorsi e anche reazioni nette.

I rumor sul problema di salute di Matt Reeves

Sul proprio account X è intervenuta la critica Grace Randolph, che ha criticato chi continua a parlare della salute di Matt Reeves, di fatto ammettendo che il problema esiste.

"Se sapeste che cosa sta passando Matt Reeves, lo lascereste in pace. Non è una situazione come quella di Chadwick Boseman ma ci si avvicina. Dovreste lasciare Matt Reeves in pace".

Robert Pattinson in The Batman

Indipendentemente dal fatto che sia Matt Reeves o qualcuno a lui molto vicino ad avere gravi problemi di salute, coloro che sono vicini al regista stanno cercando di placare i rumor intorno alle sue condizioni.

La richiesta di spiegazioni e le dichiarazioni del passato di Matt Reeves sull'amicizia con Colin Farrell

Diversi utenti social vorrebbero che Matt Reeves o James Gunn rilasciassero una dichiarazione per chiarire la situazione e porre fine alle speculazioni, nonostante si tratti di vita privata e il regista non abbia alcun obbligo, naturalmente, nell'aggiornare il pubblico sul film e sulla situazione in generale.

Colin Farrell in una scena di The Penguin

In passato, Matt Reeves aveva espresso gratitudine a Colin Farrell, suo grande amico:"Ci sono [state] molte cose nella mia vita, nell'ultimo anno o giù di lì, e lui è stato un amico fantastico. [È] una persona splendida. Stiamo ancora finendo la sceneggiatura e ci sono state davvero tante cose da gestire. Questo prossimo anno sarà dedicato all'inizio della produzione e a far partire il film".