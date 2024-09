The Batman 2: Matt Reeves condivide i primi dettagli ufficiali sulla trama del prossimo sequel

Le voci relative ai piani del regista di The Batman, Matt Reeves si susseguono da parecchio tempo e finalmente abbiamo un aggiornamento ufficiale sulla trama di The Batman 2 direttamente dal regista stesso.

Reeves ha condiviso una bozza della storia durante una nuova intervista con SFX Magazine, confermando che il film vedrà ancora una volta Batman indagare su un mistero. Non rivela nulla di troppo significativo oltre a questo, ma i suoi commenti hanno scatenato molte speculazioni online.

"Abbiamo condiviso la sceneggiatura con la DC e loro sono super eccitati", ha dichiarato alla rivista. "Approfondirà la storia epica della corruzione più profonda e si spingerà in luoghi che Bruce Wayne non poteva nemmeno prevedere nel primo film. I semi di ciò che sta accadendo sono tutti nel primo film e si espande in un modo che vi mostrerà aspetti del personaggio che non avete mai visto. Batman lotta costantemente contro queste forze. Ma queste forze non possono essere completamente esorcizzate. Quindi il prossimo film approfondirà questo aspetto".

Guai in vista per Gotham City?

Sembra anche che il Cavaliere Oscuro incontrerà la Corte dei gufi. Questa setta oscura è stata introdotta nelle pagine della serie The New 52 dello scrittore Scott Snyder e dell'artista Greg Capullo come organizzazione dei cittadini più ricchi e influenti di Gotham. Il gruppo operava in segreto ed era rimasto sconosciuto tra la popolazione della città, a parte alcune leggende metropolitane incentrate sui macabri assassinii compiuti da agenti indottrinati noti come Talon.

The Batman: Robert Pattinson con Jeffrey Wright in una scena dal film

Naturalmente ci sono altre possibilità per l'antagonista o gli antagonisti principali del sequel, ma per quanto riguarda i cattivi contro cui il Crociato incappucciato potrebbe o meno scontrarsi, Reeves ha indicato che alcuni personaggi "fantastici", come Gentleman Ghost, sono fuori discussione.

"Per me era importante trovare un modo per prendere queste icone pop, questi personaggi mitici che tutti conoscono, e tradurli in modo che Gotham sembri un luogo del nostro mondo", ha aggiunto. "Potremmo spingerci al limite del fantastico, ma non arriveremmo mai al fantastico completo. È destinato a essere un film abbastanza radicato. Questo non significa che non vedrete personaggi che la gente ama. È esattamente quello che vogliamo fare. Gentleman Ghost è probabilmente un po' troppo spinto per noi, ma si potremmo trovare un modo divertente per pensare a come trattare questi personaggi fantastici e trovare un modo per dargli un senso".

Il co-sceneggiatore Mattson Tomlin ha recentemente confermato che le telecamere inizieranno a girare nel 2025. "Si girerà l'anno prossimo. Ci stiamo preparando e devo dire che l'asticella non potrebbe essere più alta", ha dichiarato Tomlin a ScreenRant.