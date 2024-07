The Batman 2: annunciati il ritorno del Pinguino di Colin Farrell e la data di inizio riprese

Nuovi interessanti aggiornamenti direttamente dal San Diego Comic-Con per The Batman 2 di Matt Reeves e Robert Pattinson.

Al San Diego Comic-Con la DC ha finalmente rivelato che tutti i suoi film e show televisivi vivranno ufficialmente sotto l'ombrello dei DC Studios. Questo includerà l'imminente lancio del suo nuovo universo cinematografico con Creature Commandos e Superman, ma anche gli altri film e universi standalone che rimarranno in circolazione come Joker e The Batman.

Oggi Erik Davis di Fandango ha riferito che il prossimo capitolo del franchise di The Batman (attualmente noto come The Batman Part II) dovrebbe iniziare le riprese il prossimo anno. Davis ha anche rivelato che Colin Farrell riprenderà il suo ruolo di Pinguino nel film e che la serie The Penguin della HBO Max porterà al sequel. Tutte buone notizie per i fan di Batman, e speriamo che ulteriori dettagli sulla storia e su tutti gli altri aspetti del film seguano nel corso dell'anno.

Ma prima...The Penguin

Prima che The Batman 2 arrivi nelle sale, i fan avranno la possibilità di tornare nel mondo che Matt Reeves ha presentato a tutti nella serie The Penguin su HBO Max. The Penguin riprenderà da dove The Batman si era interrotto: il Pinguino cercherà di prendere il controllo di una Gotham in preda al caos dopo gli eventi del primo film. Ora tutti sanno che c'è un Batman da affrontare, ma questo non scoraggia affatto il Pinguino. Un nuovo trailer ufficiale è stato rilasciato oggi durante il San Diego Comic-Con.

The Penguin: Colin Farrell nella serie DC

In un'intervista rilasciata a HeyUGuys, Farrell ha anticipato ciò che i fan possono aspettarsi dalla serie, ed è chiaro che questo show sarà piuttosto oscuro. "Tonnellate di violenza, un'oscurità abissale e un uomo e una grande lotta per cercare di farsi strada verso la cima", ha detto Farrell. "Sapete, c'è una presa di potere a Gotham ora. Lauren LeFranc e il suo gruppo di sceneggiatori hanno scritto otto episodi straordinari. Voglio dire, roba davvero, davvero audace. Non potevo credere che fosse così oscuro... Sarebbe stato un Hard R [rating]".

Con Colin Farrell nel ruolo di Oz Cobb (alias il Pinguino), la miniserie in otto episodi HBO Original dei DC Studios continua l'epica saga criminale iniziata dal regista Matt Reeves con il blockbuster mondiale The Batman. Nel cast ci sono anche Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell, Clancy Brown, James Madio, Scott Cohen, Michael Zegen, Carmen Ejogo e Theo Rossi.