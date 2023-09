The Batman 2: una fan art immagina il nuovo costume di Robert Pattinson

Matt Reeves è al lavoro su The Batman 2 ma i dettagli sulla trama del film sono attualmente sconosciuti. Gira voce che potrebbe fare la sua comparsa Harvey Dent / Due Facce, così come potremo vedere un nuovo costume indosso a Robert Pattinson. Una nuova fan art ha provato a immaginare l'evoluzione del bat-suit.

Un artista su Instagram che si fa chiamare @Subi.Ozil ha creato un nuovo disegno che immagina come potrebbe essere il prossimo costume del Batman di Pattinson. Nella fan art, Pattinson mantiene la sua classica pettinatura alla Bruce Wayne e ha una tuta da pipistrello aggiornata che ricorda il classico look del Batman dei fumetti.

"Matt sta lavorando a Batman 2, che lui considera una saga criminale di Batman, che includerà anche la serie TV sul Pinguino", ha rivelato James Gunn in una recente intervista. "È una cosa a sé stante e ci sta lavorando duramente. L'altro giorno è venuto e ci ha proposto delle cose incredibili, davvero fantastiche. Il nostro piano è che questo continui".

Peter Safran, co-direttore dei nuovi DC Studios insieme a Gunn, ha continuato: "Batman non è un figliastro. Voglio dire, è tutto sotto la DC. Siamo pienamente coinvolti nel successo di Batman, proprio come lo siamo per tutto il resto".

The Batman 2 ha al momento una data d'uscita fissata al 3 ottobre 2025.