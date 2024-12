The Batman 2: ci siamo, ecco quando inizieranno le riprese del sequel con Robert Pattinson

Ottime notizie per i fan del Batman interpretato da Robert Pattinson. Secondo quanto riportato da Wordofreel, alcune fonti ufficiali hanno finalmente confermato il periodo in cui inizieranno le riprese del tanto atteso sequel.

Production Weekly e UK Production News indicano che le riprese di The Batman 2 di Matt Reeves prenderanno il via nella "tarda primavera" del 2025 a Londra. L'insider, molto sicuro delle informazioni, ha rivelato di aver parlato con fonti interne alla produzione, che avrebbero confermato che il via alle riprese dovrebbe arrivare all'inizio dell'estate.

Il piano prevede di avviare la produzione principalmente nel Regno Unito, nonostante la sceneggiatura di Reeves non sia ancora stata presentata ufficialmente ai nuovi co-presidenti della DCU, James Gunn e Peter Safran. Tuttavia, pare che il regista abbia già condiviso con loro diverse sezioni della sceneggiatura, che sta portando avanti da circa due anni, per una prima revisione.

Tutto quello che sappiamo su The Batman 2

La notizia arriva a distanza di due settimane da un'altra rivelazione altrettanto interessante: secondo gli insider del settore John Rocha e Jeff Sneider, sarebbe già iniziato il casting per il film. Inoltre, Reeves avrebbe in mente un attore di rilievo per un ruolo importante, che potrebbe essere quello del cattivo principale del sequel. Sebbene il nome non sia stato ancora svelato, sembra che il regista abbia già individuato la persona giusta.

The Batman, Robert Pattinson è Bruce Wayne in una delle prime immagini del film

Da tempo, i fan si interrogano su quale sarà il grande antagonista di The Batman 2. Tra i candidati più discussi ci sono Mr. Freeze e la Corte dei Gufi, considerati i principali favoriti. L'interprete di Jim Gordon, Jeffrey Wright, ha espresso il desiderio di vedere James Gordon Jr. nei panni del villain titolare. Non resta che capire se Reeves terrà in considerazione questa proposta per la trama del film.

Nel cast del film dovrebbero tornare Robert Pattinson, impegnato quest'anno in numerosi set cinematografici, Zoë Kravitz, Andy Serkis, Jeffrey Wright e Colin Farrell. Inoltre, Greig Fraser, il direttore della fotografia di The Batman, ha confermato la sua presenza nel sequel, a meno che le riprese non si sovrappongano con quelle di Dune: Messiah, il cui inizio è previsto per agosto 2025.