The Batman 2: ecco quando inizieranno le riprese

Si avvicina il momento del ritorno di Robert Pattinson a Gotham City. L'ultimo numero di Production Weekly avrebbe rivelato la data di inizio riprese del sequel che, secondo quanto anticipato, prenderanno il via a novembre presso i Warner Bros. Levensden Studios.

Questo è lo stesso studio utilizzato per parti del primo The Batman, girato on location sia a Liverpool, in Inghilterra, sia a Glasgow, in Scozia. Sebbene non siano ancora state confermate riprese in esterni per The Batman 2, è molto probabile che il nuovo capitolo diretto da Matt Reeves utilizzerà le medesime location, per la gioia dei fan residente nell'area.

The Penguin, Colin Farrell: "Il trucco vi lascerà senza parole, è ancora meglio di The Batman"

Prima che il sequel arrivi nei cinema, si prevede l'uscita della serie HBO Max The Penguin, che vedrà il ritorno di Colin Farrell nel ruolo del villain Oswald Cobbelpot. È stato confermato che la serie si riaggancerà agli eventi mostrati alla fine di The Batman dopo la fine del primo film e ci darà un'idea di dove si dirigerà il secondo film dal punto di vista della trama.