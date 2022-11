The Batman 2: Barry Keoghan ha grandi piani per il suo Joker

Barry Keoghan anticipa di avere già delle idee su come sviluppare il suo Joker se verrà riconfermato in The Batman 2.

Se la fine di The Batman è indicativa, in futuro rivedremo sicuramente l'Enigmista di Paul Dano e il Joker di Barry Keoghan. Proprio quest'ultimo si è sbilanciato anticipando i suoi progetti per The Batman 2, naturalmenre se verrà riconfermato nel cast.

Nel corso di un'intervista con il New York Times, Barry Keoghan ha dichiarato:

"Mi sentivo intimidito, ma ho cercato di rimanere fedele a me stesso. So che suona piuttosto vago, ma credo fermamente che se sono me stesso, qualunque cosa farò sarà completamente fresca e unica. Ho già una backstory che ho creato nel caso in cui The Batman 2 accadesse: un modo totalmente nuovo di interpretarlo".

Il look del Joker

L'aspetto del Joker di Barry Keoghan è stato paragonato a quello dell'arco narrativo di Death of the Family in cui la faccia del Joker viene tagliata e riattaccata, sfigurando ulteriormente il clown criminale con i capelli verdi, la pelle bianca sbiancata e un sorriso permanente causati dalla caduta in una vasca di acido. Matt Reeves ha rivelato l'ispirazione per la sua interpretazione del Joker: un omaggio alla bocca mutilata del Gwynplaine di Conrad Veidt ne L'uomo che ride, film muto del 1928 che ha influenzato il personaggio della DC Comics.

"Non riesce mai a smettere di sorridere. Mike Marino e io abbiamo pensato - stavo parlando di The Elephant Man perché amo David Lynch. E ho pensato, 'Beh, forse stavolta c'è qualcosa che non ha a che fare con la caduta in una vasca di sostanze chimiche o non è la scelta di Christopher Nolan dove ha queste cicatrici e non sappiamo da dove provengano", ha spiegato Reeves. "E se fosse qualcosa da cui è stato toccato dalla nascita, magari ha una malattia congenita che si rifiuta di lasciarlo smettere di sorridere? E ha avuto questa reazione terribile, ha dovuto sopportare per tutta la vita lo sguardo delle persone e lui sa come entrarti nella testa.'"