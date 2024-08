The Batman, Zoë Kravitz parla del ritorno di Selina Kyle/Catwoman: "C'è molto altro da esplorare"

Zoë Kravitz non sa quando avrà la possibilità di vestire di nuovo i panni di Catwoman, ma la regista di Blink Twice non vede l'ora di riprendere il ruolo.

The Batman di Matt Reeves ha introdotto nuove versioni di diversi personaggi classici della DC Comics, tra cui la nemica felina del Crociato incappucciato, poi diventata in interesse amoroso, Selina Kyle/Catwoman.

Interpretata da Zoë Kravitz, Selina si infiltra nell'Iceberg Lounge del Pinguino nel tentativo di rintracciare la sua coinquilina Annika. In seguito è stato rivelato che la ragazza era in realtà la figlia di Carmine Falcone.

Kravitz tornerà per The Batman 2, ma non sa esattamente quando indosserà di nuovo la tuta da gatta.

The Batman 2: annunciati il ritorno del Pinguino di Colin Farrell e la data di inizio riprese

Le parole dell'attrice e il sequel di The Batman

"Matt Reeves entra nel suo bunker quando scrive", racconta l'attrice/regista a Collider. "È un regista super intenso e attento ai dettagli, quindi mi tengo occupata con cose come Blink Twice finché non mi chiama".

The Batman: Robert Pattinson insieme a Zoë Kravitz in una scena dal film

Kravitz ha poi spiegato come vorrebbe vedere il personaggio evolversi quando riprenderà il ruolo. "L'intera storyline di Selina in quel film era una storia di origini. Quindi ovviamente c'è molto altro da esplorare. Si trattava di una donna che diventa consapevole del suo potere e vuole esplorare come ci si sente quando si può essere liberi e potenti. Speriamo di poterlo vedere un giorno".

C'era chiaramente un forte legame tra Selina e il Cavaliere Oscuro, e le loro strade si sono separate alla fine del film. Ma Catwoman è sempre stata un'opportunista e nel sequel potrebbero facilmente trovarsi in schieramenti opposti.

The Batman: Zoë Kravitz in un'immagine

È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo avuto notizie ufficiali su The Batman 2, e la mancanza di aggiornamenti dopo l'annuncio che James Gunn e Peter Safran avrebbero diretto un nuovo DCU ha portato a speculazioni sul fatto che il film potrebbe essere stato ritardato ancora una volta o forse addirittura accantonato del tutto.

Gunn ha sempre assicurato ai fan che non era così, e uno degli attori coinvolti nel film ha recentemente condiviso un aggiornamento positivo sulla produzione. Secondo Andy Serkis (Alfred Pennyworth), le telecamere dovrebbero iniziare a girare all'inizio del prossimo anno. "Beh, c'è un enorme arco narrativo che avete - nah, non sto svelando nulla", ha detto Serkis durante un'apparizione all'ACE Superhero Comic Con 2024. "Non so nulla del film se non che ho appena scoperto che probabilmente inizieremo le riprese all'inizio del prossimo anno".