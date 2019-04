The Avengers: stasera su Rai2 il film che ha chiuso la Fase Uno del MCU!

The Avengers torna in tv stasera su Rai2 alle 21:20 per il ciclo "un venerdì da eroi", per una di quelle sorprese ai fan che riescono solo alle divinità o ai supereroi della Marvel. Perchè è molto probabile che, mentre vi state sdraiando sul divano pronti a ripercorrere la prima avventura che, nel 2012, ha visto schierati tutti insieme i Vendicatori, i vostri amici si stiano accomodando in sala per vedere l'attesissimo Avengers: Endgame.

La trama di The Avengers ci riporta là dove tutto ha in qualche modo avuto inizio: un terribile nemico sta minacciando la città di New York e l'umanità intera. Nick Fury, direttore dell'agenzia internazionale per il mantenimento della pace conosciuta come S.H.I.E.L.D., e il suo fidato assistente, l'Agente Coulson, hanno pochissimo tempo per mettere insieme una squadra che sia in grado di ristabilire l'equilibrio. I nomi sul loro taccuino sono quelli che abbiamo imparato a conoscere e ad amare nel corso di questi 11 anni in compagnia del MCU: Iron Man, l'incredibile Hulk, Thor, Captain America, Occhio di Falco, Vedova Nera. Convincerli a mettere insieme i loro incredibili superpoteri non si rivela, però, impresa semplicissima, almeno fino a quando non vengono direttamente in contatto con Loki e con la potenza distruttiva del Tesseract.

"Forse non salveremo la terra, ma sicuramente la vendicheremo!"

The Avengers è il film che ha chiuso la Fase Uno del MCU, cominciata nel 2008 con Iron Man, ed è forse il riassunto perfetto della fase conoscitiva tra il pubblico, sempre più affezionato, e i personaggi più rappresentativi dei cinecomic Marvel. Scritto e diretto da Joss Whedon, il primo film corale dei Vendicatori riesce in qualche modo a tirar fuori tutte le caratteristiche distintive di ciascuno, forse ancora meglio, o ancora prima, che a pensarci fossero i vari standalone. La consueta ironia di Whedon riesce infatti a liberare i personaggi da quell'aura di pesante sacralità da cui sono spesso circondati i supereroi, per far emergere la componente più fallibile e umana, per esempio, di un dio Thor (Chris Hemsworth) decisamente più credibile rispetto a quel primo film del 2011.

Anche quel cinico spaccone di Tony Stark (Robert Downey Jr.) alla fine trae giovamento dalla scrittura di Joss Whedon - oltre che dalla performance sempre impeccabile del suo interprete -, mentre ad aiutare Hulk rispetto alla versione del 2008 sono soprattutto i maestosi effetti speciali, costati ben 220 milioni di dollari. Alternando le spettacolari scene da disaster movie con dialoghi leggeri e scanzonati, Joss Whedon, la Marvel e il cast di The Avengers regalano a milioni di fan un motivo per attendere con ansia sempre crescente tutti i successivi capitoli del MCU, fino ad arrivare a oggi e ad Avengers: Endgame, di cui potete leggere la nostra recensione senza spoiler.