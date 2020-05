The Avengers: ecco quando e dove la scena da Shawarma è stata girata

La scena da Shawarma è una delle più amate tra le sequenze post credits di The Avengers: ecco alcune curiosità su come è nata.

La scena post-credits di The Avengers in cui i Vendicatori si abbuffano da Shawarma, il ristorante di Manhattan che viene citato da Tony Stark dopo la vittoria sui Chitauri, è forse una tra le sequenze dopo i titoli di coda più apprezzate dai fan Marvel nonostante sia stata inserita solo per la versione in Blu-ray del cinecomic. La cosa che forse non sapete è che è stata totalmente improvvisata e girato nei ritagli di tempo del press-tour del cinecomic diretto da Joss Whedon.

The Avengers: la cena a base di shawarma dopo i credits del film

Quando The Avengers è stato presentato alla stampa, la scena non era stata ancora inserita e fu girata praticamente di nascosto il giorno successivo all'anteprima mondiale del film, che si era tenuta Los Angeles l'11 aprile del 2012. Nell'occasione Robert Downey Jr. aveva menzionato che sarebbe stato realizzato del lavoro aggiuntivo, stuzzicando l'interesse di fan e giornalisti, all'epoca totalmente all'oscuro del vero significato di quelle parole. Joss Whedon ha riunito cast e crew praticamente all'ultimo minuto il 12 di aprile all'Elat Burger/Shalom Grill su West Pico Boulevard dopo che il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, aveva ottenuto i permessi in tempi record, individuando il luogo più adatto che si trovava ad appena tre isolati dall'hotel in cui stavano gli attori, il che ha consentito loro di entrare, fare le riprese e uscire rapidamente per continuare le interviste.

L'unico inconveniente era la barba di Chris Evans, l'interprete di Captain America all'epoca impegnato sul set di Snowpiercer di Bong Joon-Ho che, non potendola tagliare, ha usato una protesi che la nascondeva. Purtroppo la protesi non permetteva all'attore di parlare o fare alcunché, questo spiega perché sia l'unico del team degli Avengers a non mangiare nulla. La sequenza che mostra i Vendicatori riuniti a tavola, stanchi ma felici dopo la fatica di aver...salvato il mondo, trasmette allo spettatore un senso di affinità e normalità che permette di umanizzarli. Ed è per questo motivo per cui è una delle scene dopo i titoli di coda di Marvel più amata dai fan.