The Avengers: Jim Starlin non sapeva che Thanos fosse nel film e l'ha scoperto in sala!

Jim Starlin, a cui si deve il personaggio di Thanos, all'inizio non sapeva che il titano pazzo sarebbe stato presente in The Avengers e che sarebbe diventato parte integrante del Marvel Cinematic Universe, che ha avuto il suo culmine con Avengers: Endgame. Secondo quanto riportato in una intervista apparsa su Discussing Film, l'artista lo scoprì ad appena due giorni dall'uscita del film di Joss Whedon del 2012, dove il villain appariva un brevissimo cameo nella sequenza post credits.

"Beh, ho scoperto che sarebbe stato presente in The Avengers circa due giorni prima dell'uscita del film. - Così ha detto Jim Starlin - Sono andato a una proiezione di mezzanotte, e dietro di me erano seduti un fan dei fumetti e un fan dei cartoni. Sapete, erano quei tipi di personaggi che parlano un sacco durante un film, ma quando Thanos è apparso alla fine, dopo i credits, il fan dei fumetti ha sussultato 'Thanos!', e il fan dei cartoni ha detto 'chi è Thanos?'".

Ode a Thanos, l'ineluttabile antagonista degli Avengers

Avengers: Infinity War, Josh Brolin nei panni di Thanos in una scena del film

Dopo la sua apparizione in The Avengers, Thanos è apparso in seguito in Guardiani della Galassia e in una scena post-credit di Avengers: Age of Ultron. Ma se nel primo caso, a prestargli il volto è stato Damion Poitier, negli ultimi due abbiamo invece Josh Brolin, il quale poi ricoprirà la stessa parte, e con uno spazio decisamente maggiore, in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Peraltro lo stesso Brolin ha avuto proprio il benestare di Starlin che in merito ha risposto: "Solo lui può fare quel ruolo".

Uscito il 24 aprile, Endgame - qui la nostra recensione senza spoiler - sta macinando cifre da capogiro. E' notizia di ieri, infatti, che il nuovo film sui Vendicatori ha guadagnato 2 miliardi e 189 milioni di dollari, superando in appena dieci giorni Titanic nella classifica dei film con il maggior incasso della storia del cinema. E ora l'impresa di scalzare dalla cima Avatar - che è lì ben saldo dal 2009 - non sembra così impossibile.

Avengers: Endgame ha incassato più di Titanic: ora punta al record di Avatar!