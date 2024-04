The Authority: James Gunn offre aggiornamenti sul film della DC

Ora che James Gunn è co-presidente e co-CEO dei DC Studios, ha condiviso online i dettagli sui prossimi progetti. Il primo grande film del reboot del franchise, Superman, arriverà nelle sale il prossimo anno ed è diretto da Gunn.

Ci sono molti altri titoli all'orizzonte, ma alcuni sono più avanti di altri. L'anno scorso è stato annunciato che un film sulla cupa e violenta squadra di supereroi, The Authority, era in lavorazione. Non ci sono ancora molti aggiornamenti a riguardo, ma María Gabriela de Faría interpreterà il membro della squadra Angela Spica/The Engineer in Superman: Legacy, il che è un inizio promettente. Ora tramite i suoi social Gunn ha fornito degli aggiornamenti sul film, spiegando il motivo per cui non sono stati diffusi annunci di casting per The Authority.

"Quando farai il casting del resto dei membri di The Authority?", ha chiesto un fan a Gunn sul thread. "Non diamo il via libera a un film finché non abbiamo una sceneggiatura finita di cui siamo soddisfatti e, in generale, non facciamo il casting di un film finché la sceneggiatura non è finita. Ecco perché alcuni progetti si muovono più velocemente del previsto e altri più lentamente. In ogni caso, la qualità è sempre al primo posto", ha spiegato Gunn. Recentemente è stato diffuso il rumor secondo cui il regista di Kingsman, Matthew Vaughn, dirigerà The Authority.

Superman: Legacy, James Gunn smentisce che il team The Authority sarà il villain

Cos'è The Authority della DC?

The Authority è una squadra di supereroi nata da un'altra serie di fumetti, Stormwatch, che faceva parte della testata indipendente WildStorm prima di essere assorbita dalla DC. Lo scrittore Warren Ellis ha preso in mano la serie nel Vol. 2, trasformando in modo significativo la storia dell'Universo Wildstorm. Durante la stesura del fumetto evento crossover WildC.A.T.S./Alien nel 1998, Ellis uccise un gruppo di personaggi di Stormwatch che non aveva personalmente creato o voluto usare, portando i personaggi sopravvissuti (Jenny Sparks, Jack Hawksmoor, Apollo e suo marito Midnighter, ecc.) in una nuova serie, The Authority, nel 1999. Il principale punto di forza di The Authority era l'essere una squadra che operava in modo unilaterale, indipendente dalla politica, dalla legge o dall'etica, facendo tutto ciò che era necessario per portare a termine le proprie missioni e/o i propri obiettivi.

"Questo è un film importante e non so quanti di voi conoscano The Authority", ha spiegato Gunn in precedenza. "The Authority è un tipo di storia di supereroi molto diversa. Sono fondamentalmente animati da buone intenzioni, ma pensano che il mondo sia completamente rotto e che l'unico modo per aggiustarlo sia quello di prendere in mano la situazione, sia che questo significhi uccidere persone, distruggere capi di stato, cambiare governi, qualsiasi cosa vogliano fare per rendere il mondo migliore. Vedremo come andrà a finire questo viaggio. Ma come ho detto prima, ci sono personaggi moralmente grigi, come questi".