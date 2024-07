The Boys, Jack Quaid e l'audizione per Superman: "Un buco nell'acqua"

Dopo un lavoro durato mesi, James Gunn ha scelto David Corenswet come suo nuovo Superman per il DC Universe in partenza quest'anno dopo il riavvio del DCEU di Zack Snyder. I provini arrivati al regista sono stati moltissimi e tra questi c'è stato anche quello di Jack Quaid.

Parlando con Josh Horowitz durante il podcast Happy Sad Confused, Quaid ha ammesso di aver fatto un provino per Superman di Gunn. L'attore interpreta uno dei personaggi principali di The Boys, Hughie, e fa parte dello show fin dalla sua prima stagione. Tuttavia, unirsi al DCU di Gunn era un'opportunità da non farsi sfuggire.

"L'ho fatto, sì", ha confermato Quaid quando gli è stato chiesto se avesse fatto il provino per il ruolo di Superman. "Penso che un po' tutti l'abbiano fatto, tra coloro che erano in grado di soddisfare le esigenze". Poi ha continuato: "Non sono andato molto lontano. Ho registrato il provino e l'ho inviato ma non c'è stata risposta. Ma va benissimo così".

Superman: la prima immagine condivisa da James Gunn

Per Jack Quaid, David Corenswet è davvero Superman

L'attore ha spiegato di essere più che felice della scelta di Gunn perché ha conosciuto personalmente Corenswet, che indosserà il costume di Superman nel prossimo reboot. "In particolare perché lo conosco un po'. Abbiamo fatto un episodio pilota anni fa che non è mai andato in porto, ma lui è una di quelle persone che incontri e dici: 'Oh sì, quando ne avranno bisogno di un altro, probabilmente sarai tu'. Quel ragazzo è Superman".

Meg Ryan difende il figlio Jack Quaid: "Non è un nepo baby, ha del talento innato"

Quaid, che presta la sua voce all'Uomo d'Acciaio in My Adventures with Superman di Adult Swim, ha aggiunto: "Io so di non esserlo - mi ricordo che quando ho fatto quel provino ho pensato 'sì, certo, sono la voce di Superman in un cartone animato, ma non credo di esserne fisicamente all'altezza', e va bene, non c'è problema". La star di The Boys non ha potuto fare a meno di notare che "è stato bello fare un provino per una cosa del genere".

My Adventures with Superman è stata recentemente rinnovata per una terza stagione dopo aver ricevuto un'accoglienza molto positiva. Su Rotten Tomatoes, la serie animata ha ottenuto un punteggio quasi perfetto del 98% dalla critica e dell'81% dal pubblico.