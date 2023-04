The Authority: Matthew Vaughn alla regia del film più violento dei DC Studios?

Man mano che passano le settimane, il nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran acquisisce forma e sostanza. L'ultimo rumor coinvolge Matthew Vaughn, che potrebbe occuparsi della regia di The Authority, uno dei progetti più originali e violenti del nuovo corso cinematografico.

Vaughn è noto per aver diretto film come Kick-Ass, X-Men: l'inizio e tutta la saga di Kingsman: Secret Service; ha anche scritto la sceneggiatura di X-Men: Giorni di un futuro passato diretto da Bryan Singer. Non c'è dubbio che si tratterebbe di una scelta molto affascinante per The Authority.

Già all'epoca dell'annuncio dei progetti dei DC Studios, James Gunn aveva indicato The Authority tra quelli che preferiva in assoluto: "The Authority. Che dire, si tratta di uno dei miei progetti preferiti. Ci sto lavorando duramente con uno sceneggiatore e stiamo mappando assieme la storia da raccontare. Si tratta di un film molto grande e non so quanti di voi abbiano familiarità con The Authority. Sono una squadra di supereroi molto diversa dal solito perchè ritengono che il loro mondo sia stato stravolto e l'unico modo per rimetterlo in sesto sia quello di agire a modo loro. Questo significa anche uccidere persone, rovesciare governi, seminare il caos e tutto quanto sia necessario per rendere il mondo un posto migliore".

I personaggi di The Authority provengono dalla casa editrice Wildstorm prima che venisse inglobata da DC Comics. Sono poi stati rebootati come parte dell'iniziativa New 52 nel 2011.

Batman "avrà un grande ruolo" nel nuovo DC Universe. Parola di James Gunn

Gunn ha poi aggiunto: "Non sarà solo una storia di eroi e cattivi, e non tutti i film e le serie TV riguarderanno la classica lotta tra buono e cattivo. Ci sono persone moralmente discutibili che operano in un'area grigia come nel caso di The Authority".