Superman, quale sarà il prossimo film DCU scritto da James Gunn? Il regista ha la risposta

James Gunn conosce già quale film andrà a scrivere per i DC Studios dopo la conclusione del suo lavoro su Superman

Mancano ancora alcune settimane al completamento delle riprese principali di Superman, ma il capo dei DC Studios James Gunn sa già quale sarà il suo prossimo progetto per il DC Universe.

Gunn, che ha diretto i tre film del franchise di Guardiani della Galassia per i Marvel Studios, è stato assunto nel 2022 per dirigere i neonati DC Studios insieme al produttore Peter Safran. Superman è il primo grande film che scrive e dirige, ma ha scritto anche Creature Commandos, la serie animata che uscirà a dicembre e gli episodi della Stagione 2 di Peacemaker.

Qualunque sarà il suo prossimo film del DC Universe, Gunn non lo rivela - in parte perché è troppo concentrato sul completamento della produzione di Superman per dare molto spazio mentale a progetti teorici futuri.

Parlando con i fan su Threads ieri sera, Gunn ha rivelato alcune nuove (ma vaghe) informazioni, come il fatto che ci sono "una manciata di progetti animati" già avviati per i DC Studios. Alla domanda se sapesse quale sarebbe stato il suo prossimo film, ha risposto di sì.

"Uh huh", ha scritto Gunn. "Ma per adesso è solo un angolo remoto del mio cervello, perché sono concentrato su quello che stiamo girando adesso". Questo è interessante soprattutto perché suggerisce che il prossimo film che sta scrivendo non è qualcosa che è stato ancora autorizzato e forse non sarà una continuazione diretta della storia di Superman. Naturalmente, si tratta di una serie di supposizioni.

Ricordiamo che manca ancora un anno circa all'uscita di Superman nelle sale, visto che non arriverà prima dell'11 luglio 2025.