Spider-Man: l'abbraccio tra Tom Holland e Andrew Garfield diventa virale

Tom Holland e Andrew Garfield si sono incontrati al GQ Men of the Year e l'abbraccio tra i due interpreti di Spider-Man è diventato virale.

In Spider-Man: No Way Home, da tempo, i fan pensano che oltre a Tom Holland appariranno anche le versioni di Peter Parker interpretate da Tobey Maguire e Andrew Garfield. Attualmente Sony e Marvel non hanno svelato alcun dettaglio riguardante questo possibile elemento della trama, tuttavia, per la gioia degli appassionati delle avventure dell'Uomo Ragno, Holland e Garfield si sono incontrati e abbracciati a un party a West Hollywood.

Tra gli invitati della festa organizzate per celebrare i GQ Men of the Year c'erano infatti anche i due interpreti di Peter Parker. Tom Holland e Andrew Garfield si sono quindi abbracciati e online gli scatti che li ritraggono insieme sono diventati immediatamente virali. Alcuni tweet sostengono persino che le immagini dimostrerebbero un rapporto molto amichevole che sarebbe nato sul set di Spider-Man: No Way Home.

Garfield, recentemente, aveva smentito la sua presenza nel lungometraggio, dichiarando: "Non sono nel film. Amo Spider-Man, l'ho sempre amato, sono stato così felice nell'aver avuto l'occasione di interpretare la parte. Sono così eccitato nel vedere cosa faranno con il terzo film".

Andrew aveva aggiunto: "Amo Tom Holland, amo il regista Jon Watts, amo i produttori Amy Pascal e Kevin Feige e quello che hanno fatto con quei film e quei personaggi".