The Amazing Spider-Man 3: Sony risponde alla richiesta dei fan di un terzo film con star Andrew Garfield

Tra le fila della Sony sono consapevoli della campagna dei fan per provare a convincere lo studio a realizzare The Amazing Spider-Man 3 riaffidando ad Andrew Garfield il ruolo di Peter Parker.

L'apparizione della star accanto a Tobey Maguire e a Tom Holland ha infatti alimentato l'entusiasmo di chi era rimasto dispiaciuto dalla mancata conclusione della trilogia cinematografica dopo i risultati poco entusiasmanti del secondo film nel 2014.

The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro, con recensioni non particolarmente positive e incassi non all'altezza delle aspettative nonostante i 700 milioni di dollari ottenuti ai box office mondiali, aveva spinto Sony a decidere, in accordo con Marvel Studios, di realizzare un reboot delle avventure di Peter Parker. I fan di Andrew Garfield e della sua versione di Peter Parker, tuttavia, ora sperano nuovamente di vederlo in azione dopo la sua partecipazione a Spider-Man: No Way Home.

Su Twitter la campagna #MakeTASM3 continua ormai da mesi a rivolgersi ai vertici di Sony nella speranza che si pensi a un possibile progetto in grado di soddisfare questo loro desiderio.

Il profilo Twitter della Sony ha però ora commentato dichiarando: "The Amazing Peter #3! (Nota: Sì, abbiamo visto l'hashtag. No, non decidiamo quali film vengono realizzati. Siamo solo un social team)".

La campagna dei fan sembra destinata a continuare nella speranza di dimostrare ai vertici della Sony che, considerando inoltre la popolarità del protagonista di tick, tick... BOOM! che è in corsa per una possibile vittoria agli Oscar 2022, potebbe essere una buona idea ampliare l'universo tratto dai fumetti della Marvel con un nuovo film con protagonista assoluto Andrew Garfield.