The Adam Project, Ryan Reynolds su Mark Ruffalo: "Anche se lo faccio arrabbiare, resta della stessa taglia"

Ryan Reynolds ha svelato nuove foto di The Adam Project che lo vedono a fianco del collega Mark Ruffalo ammiccando al suo personaggio nel Marvel Cinematic Universe, Hulk.

"Ho un collega anche io. Ma non importa quanto lo faccia arrabbiare, resta sempre della stessa taglia" scrive Ryan Reynolds su Instagram pubblicando le prime foto di The Adam Project. La battuta di Reynolds ammicca alla reunion tra Thor e Hulk sul pianeta Sakaar in Thor: Ragnarok, d'altronde l'attore è noto per il senso dell'umorismo di cui dà ampio sfoggio sui social.

Anche Mark Ruffalo ha pubblicato le foto con un commento ironico sul "figlio" Ryan Reynolds scrivendo: "Sto trasmettendo a mio figlio la conoscenza della storia degli uccellini e delle api. Chiaramente è un po' in difficoltà perché stavo usando elefanti e polli come metafora per aggiungere brillantezza al racconto dell'amore".

The Adam Project, diretto da Shawn Levy, racconta la storia di un uomo, interpretato da Ryan Reynolds, che torna indietro nel tempo per chiedere l'aiuto di se stesso quando aveva tredici anni con l'obiettivo di trovare il padre e poter salvare il futuro. Mark Ruffalo avrà il ruolo del padre, un brillante fisico che nella storia ha la stessa età del protagonista che ha compiuto il viaggio nel tempo. Catherine Keener sarà invece la villain della storia, ovvero una donna che gli ha rubato una tecnologia potente e che ha come braccio destro il personaggio interpretato da Alex Mallari Jr. A completare il supercast Jennifer Garner e Zoe Saldana.

The Adam Project, attualmente in lavorazione, approderà su Netflix prossimamente.