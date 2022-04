The Adam Project entra nella Top 5 dei film più visti di sempre su Netflix

The Adam Project, il film con star Ryan Reynolds e la star emergente Walker Scobell, è diventato il quarto film più visto di sempre su Netflix.

Il progetto diretto da Shawn Levy ha debuttato in streaming l'11 marzo ed è riuscito a ottenere l'attenzione degli utenti della piattaforma.

In cima alla classifica dei film più visti su Netflix c'è Red Notice con le sue 364.020.000 visualizzazioni nei primi 28 giorni di disponibilità in streaming. The Adam Project è invece arrivato al quarto posto della classifica arrivando a quota 233.150.00, e il terzo film con Ryan Reynolds nella top 10 è 6 Underground con 205.470.000 visualizzazioni.

La Top 3 è invece completata da Don't Look Up e Bird Box. La classifica comprende poi Extraction, The Unforgivable, The Irishman, The Kissing Booth 2 e, al decimo posto, Spenser Confidential.

The Adam Project ha come protagonista Adam Reed che unisce le forze con se stesso quando era un dodicenne dopo aver compiuto un viaggio nel passato per provare a salvare il futuro. Nel cast, oltre a Reynolds e Walker Scobell, ci sono anche Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Zoe Saldana e Catherine Keener.