The Adam Project: Netflix svela la data di uscita del film con Ryan Reynolds e Mark Ruffalo

Netflix ha finalmente svelato la data di uscita dell'atteso The Adam Project, commedia sci-fi nonché collaborazione più recente tra la star Ryan Reynolds e il regista di Free Guy Shawn Levy. Il debutto del film è previsto per venerdì 11 marzo.

La star di Deadpool ha confermato via social media l'annuncio, descrivendo il progetto come "straziante, divertente e ricco di azione".

In The Adam Project, Ryan Reynolds interpreta un uomo che viaggia indietro nel tempo per ottenere aiuto dal se stesso di 13 anni (Walker Scobell). Insieme, devono trovare il loro defunto padre, che ora ha la stessa età di Reynolds, e sistemare le cose per salvare il futuro.

Il film vedrà nel cast anche le star del Marvel Cinematic Universe Mark Ruffalo e Zoe Saldana insieme a Jennifer Garner e Catherine Keener. La pellicola sarà diretta da Levy da una sceneggiatura scritta da Jonathan Tropper e David Ellison. Reynolds e Levy produrranno il film d'azione e avventura attraverso le loro rispettive compagnie di produzione, Maximum Effort e 21 Laps Entertainment.

