Ryan Reynolds: "Mi confondo spesso con Ben Affleck e Ryan Gosling2

L'attore Ryan Reynolds ha recentemente rivelato che spesso viene scambiato per i colleghi Ben Affleck e per Ryan Gosling in una simpatica gag in cui si è paragonato ai due colleghi, entrambi sex symbol di Hollywood.

Red Notice: Ryan Reynolds con Dwayne Johnson in una scena del film

Nell'episodio di lunedì del podcast Dear Hank e John (tramite ET Canada), Ryan Reynolds ha parlato della sua somiglianza fisica con Ben Affleck e Ryan Gosling, suoi colleghi amati da tantissime fan. Ecco cosa ha detto:

"Vivo una vita normale. Ma le persone in pizzeria pensano che io sia Ben Affleck. Se mi chiederanno come sta JLo io risponderò 'Fantastico, bene'. Poi prendo la pizza e vado via... Beh, la differenza tra me e Ryan Gosling è palese. Gosling ha i capelli biondi, Ryan Reynolds è un'imprecazione".

Ryan Reynolds è sempre pronto a prendersi in giro, come i suoi fan sanno bene. Chi lo segue sui social, infatti, sa bene che è sempre pronto a scherzare con tutti, soprattutto con la moglie Blake Lively, con la quale si scambia sempre battute e frecciatine che fanno esaltare tutti i loro follower.

Vi ricordiamo che l'attore è nel cast di Red Notice, insieme a Gal Gadot e Dwayne Johnson, al momento il film più visto su Netflix, che ha superato le 328 milioni di ore di visualizzazioni.