The Acolyte, promossa o bocciata: cosa ne pensano i fan di Star Wars dopo il finale di stagione

Il finale di stagione di The Acolyte è stato diffuso ieri e i fan sembrano esserne mediamente felici. Dopo la première in due episodi il 5 giugno 2024, per sette settimane la serie è stata un appuntamento fisso per i fan di Star Wars e un importante evento estivo.

La serie ha generato una grande quantità di discussioni, sia positive che negative ma era stata anche oggetto di review bombing prima ancora della messa in onda del primo episodio. A causa della natura della serie, che ha generato un forte pregiudizio da parte di uno specifico sottoinsieme di fan, è diventato difficile districarsi tra le critiche vere e proprie e quelle fatte in malafede.

Dopo il finale di stagione, i fan sembrano esserne rimasti piuttosto contenti. Dando un'occhiata ai post su X, ex Twitter, la reazione generale sembra essere stata generalmente positiva. Nonostante alcuni fan ritengano che il viaggio abbia incontrato qualche intoppo, sembra che il finale, per molti, sia stato un successo e ci sono speranze per ciò che il futuro ha in serbo per la serie, qualora dovesse arrivare la conferma di un rinnovo per una Stagione 2, cosa che il finale sembra suggerire.

"Mi sono davvero ritrovato con il finale di stagione di The Acolyte. Interrogativi forti dal punto di vista tematico, nuovi strati aggiunti alla storia. E quel combattimento! Quel fottuto montaggio dello scontro! Hanno seguito la linea di Crouching Tiger, Hidden Dragon. La prima metà della stagione ha avuto qualche intoppo, ma la seconda è stata davvero forte. Pronti per altro!!!", ha scritto un fan.

Star Wars The Acolyte: il finale ha mostrato il più controverso personaggio della trilogia prequel

"Straziante, intrigante, affascinante. Questo è stato l'episodio più teso di tutti gli show live action di Star Wars che ho visto finora, e questo la dice lunga visto che c'è stata anche Andor tra questi. Ne voglio ancora, ORA! Rinnovate The Acolyte", ha insistito un'altra.

Qualcuno, invece, ne ha approfittato per sottolineare la mancanza di originalità della storia, evidenziando gli ovvi riferimenti alla storia di Luke Skywalker: "Quando sei un gemello sensibile alla forza che è stato separato da tua sorella. E idolatri tuo padre perché è un JEDI perfetto. Ma ti hanno mentito perché in realtà ha UCCISO tua madre. E ora un uomo vestito di nero con una maschera vuole che tu ti unisca al LATO OSCURO".