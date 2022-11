The Acolyte: nuovi ingressi nel cast e nuove anticipazioni sulla trama

Abbiamo finalmente qualche informazione in più su The Acolyte, la nuova serie tv in arrivo, ambientata nell'universo di Star Wars.

Disney Plus ha recentemente confermato nuovi arrivi nel cast di The Acolyte, la prossima serie di Star Wars, in occasione dell'inizio ufficiale della sua produzione. Oltre ai nomi delle new entry tra gli interpreti sono state rilasciate anche informazioni sulla trama.

Nella lista degli nuovi ingressi confermati per The Acolyte troviamo: Dafne Keen, Rebecca Henderson, Carrie-Anne Moss e Dean-Charles Chapman, insieme ai nomi che già conoscevamo, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Jodie Turner-Smith e Charlie Barnett.

Star Wars: The Acolyte, Amandla Stenberg protagonista della nuova serie

Le prime informazioni ufficiali in merito alla serie sono pervenute nel corso di luglio, in accompagnamento alle prime conferme del cast, suggerendo che The Acolyte si sarebbe ambientato negli ultimi anni dell'Alta Repubblica, in un contesto pieno di segreti e un potere oscuro pronto ad emergere.

Con il nuovo comunicato abbiamo anche qualche dettaglio di trama in più direttamente dalla Lucasfilm che ha anticipato: "Una giovane ex Padawan si riunisce con il suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto non si aspettassero".