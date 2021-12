Star Wars: The Acolyte, Amandla Stenberg protagonista della nuova serie

La serie Star Wars: The Acolyte, uno dei nuovi progetti realizzati per Disney+, ha trovato la sua protagonista: Amandla Stenberg.

La star di Hunger Games e Caro Evan Hansen è stata scelta come star dell'attesa serie che sarà ambientata circa 200 anni prima la storia di Luke Skywalker.

The Acolyte sarà sviluppato e prodotto da Leslye Headland e, attualmente, non è stato svelato alcun dettaglio ufficiale riguardante il personaggio affidato ad Amandla Stenberg.

Lo show ambientato nell'universo di Guerre Stellari racconterà una storia inedita che si svolgerà nell'ultimo periodo dell'Alta Repubblica, anni in cui il lato oscuro della Forza inizia a prendere il sopravvento sulla galassia.

Secondo il sito The Illuminerdi, la protagonista potrebbe essere chiamata Aura, dettaglio che però potrebbe essere infondato e usato dai produttori solo per evitare la diffusione di spoiler relativi al nuovo show.

Le riprese di The Acolyte dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2022, ma non è ancora stato svelato il periodo previsto per il debutto in streaming.