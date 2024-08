The Acolyte, niente Stagione 2: Lucasfilm cancella la serie Star Wars

The Acolyte non proseguirà con una Stagione 2. Secondo quanto riportato, Lucasfilm ha cancellato la serie Star Wars dopo che si è rivelata una delle uscite più controverse del franchise.

Sebbene la serie abbia ottenuto un punteggio positivo del 78% su Rotten Tomatoes da parte della critica, l'Audience Meter del pubblico si attesta su un misero 18%, consacrandola come uno dei prodotti meno apprezzati dai fan della saga.

Prima serie live-action ambientata nell'era dell'Alta Repubblica del franchise di Star Wars, The Acolyte ha come protagonista Amandla Stenberg nei panni di due gemelle che si trovano ai lati opposti della Forza. La sceneggiatrice Leslye Headland era stata sorprendentemente schietta all'inizio di quest'anno quando le è stato chiesto se avesse sentito qualcosa riguardo a una seconda stagione dello show.

The Acolyte - La seguace, un'immagine del finale

"Non ho sentito niente", aveva risposto la Headland quando le è stato chiesto se avesse sentito parlare di un'altra stagione di The Acolyte: La seguace. "Bisogna prendersi una pausa", aveva continuato. "Soprattutto dopo una cosa del genere. Non so nemmeno per quanti anni il mio cervello abbia continuato a pensare 'Star Wars, Star Wars, Acolyte, Acolyte' - risolvendo continuamente problemi, pensando continuamente a questo. È molto strano trovarsi ora in un luogo in cui non ho bisogno di farlo. Agli scrittori in erba dico sempre: 'La cosa più importante che potete fare è sedervi e non fare nulla. Perché nel momento in cui iniziate a costruire una storia, vi stresserete e la storia non può iniziare in questo modo'".

Ambientata durante l'Alta Repubblica, The Acolyte ha al centro un'indagine su una misteriosa serie di crimini, che mette un maestro Jedi contro la sua ex-apprendista in una corsa per scoprire la verità. Più i due imparano a conoscere la situazione, più il loro viaggio si fa oscuro, mentre affrontano cose più strane di quanto entrambi potessero immaginare.

La serie lascerà irrisolti alcuni misteri che avevano entusiasmato negli ultimi episodi, come l'apparizione di Darth Plagueis e quella del Maestro Yoda. Vedremo se i personaggi dello show appariranno ancora in altre storie targate Star Wars.