The Acolyte: Keanu Reeves era la prima scelta per questo importantissimo personaggio Star Wars

A quanto pare, i produttori della serie ormai cancellata avevano in mente proprio John Wick per uno dei personaggi principali

Dopo un'accoglienza tiepida, per non dire negativa, da parte dei fan, Lucasfilm ha deciso di cancellare The Acolyte dopo una sola stagione su Disney+.

La serie presentava un cast corale, tra cui Lee Jung-jae (Squid Game) nel ruolo dell'enigmatico Maestro Jedi Sol. A quanto pare, Lee parrebbe non essere stato la prima scelta della Lucasfilm per il ruolo: un nuovo report di un insider di Hollywood suggerisce che la casa di produzione aveva inizialmente cercato di ingaggiare Keanu Reeves nei panni di Sol.

"Sebbene mi sia stato riferito che, contrariamente a quanto riportato, Reeves non ha mai girato una scena di The Acolyte, era stato in trattative per il ruolo che alla fine è stato interpretato dalla star di Squid Game Lee Jung-jae, il cui personaggio viene ucciso alla fine della prima stagione", ha dichiarato Jeff Sneider nella sua ultima newsletter.

Come spiega l'insider, Lionsgate non ha permesso a Reeves di modificare il suo programma di riprese per il film Ballerina, l'attesissimo spin-off di John Wick, franchise di punta dello studio.

"Sebbene gli addetti ai lavori dello studio abbiano affermato che a Reeves non è mai stato formalmente offerto il ruolo, mi è stato riferito che era molto interessato a recitare nello show, che ha finito per coinvolgere la sua co-star di Matrix, Carrie-Anne Moss - un altro motivo di interesse per lui", ha spiegato Sneider. "In effetti, non mi sorprenderebbe se Reeves si ritrovasse in uno dei prossimi progetti di Star Wars, dato che la Lucasfilm continua a puntare sull'attore, il cui interesse è stato notato internamente".

Sneider ha anche rivelato che Lucasfilm ha scelto di cancellare The Acolyte a causa dei bassi numeri di spettatori registrati, e che la decisione non ha nulla a che vedere con il review bombing o la reazione negativa dei fan.