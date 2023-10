The Acolyte: la descrizione del trailer (leaked) promette una pioggia di jedi e duelli con spade laser

Il primo trailer di The Acolyte è stato presentato ad aprile durante la Star Wars Celebration di Londra e, sebbene il teaser non sia stato diffuso ufficialmente, una versione "leaked" del promo è trapelata online durante il fine settimana. Ecco la descrizione:

Il filmato inizia con il personaggio di Lee Jung-jae che spiega agli studenti del Tempio Jedi che "la Forza è potente... è un potere che dobbiamo rispettare". Da lì, vediamo Carrie-Anne Moss e Amandla Stenberg (i nomi dei personaggi non sono ancora stati resi noti) impegnarsi in una sorta di battaglia di Forza in quella che sembra una cantina, scorci di Manny Jacinto, Dafne Keen e Rebecca Henderson in azione e altro ancora.

E poi, proprio alla fine, si assiste a una grande inquadratura di più Jedi che accendono le loro spade laser all'unisono.

A un certo punto, il personaggio di Jodie Turner-Smith dice: "Non si tratta di bene o male, ma del potere e di chi ha il permesso di usarlo". È destinata a diventare la prima Jedi a voltare le spalle al lato chiaro e a diventare una Sith? Se così fosse, non sarà l'unica.

La showrunner Leslye Headland ha precedentemente dichiarato che The Acolyte dedicherà molto spazio agli "antagonisti", e Keen si è poi lasciata sfuggire che la serie si concentrerà in realtà sui Sith che si "infiltrano" tra i Jedi.

"No, voglio dire, come sapete, è ambientata 100 anni prima dei film prequel, ed è una sorta di spiegazione di come i Sith si sono infiltrati tra i Jedi. È una storia incentrata sui Sith, cosa che non è mai stata fatta prima. È stato molto divertente da girare: il cast è fantastico, il regista e la troupe sono semplicemente adorabili. L'intera esperienza è meravigliosa e non vedo l'ora che la gente la veda".

Star Wars: The Acolyte, la showrunner promette "scene d'azione con i Jedi mai viste prima"

La serie è descritta come "un mystery-thriller che porterà gli spettatori in una galassia di segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica. Un'ex Padawan si riunisce al suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto avessero previsto".