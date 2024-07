The Acolyte, un attore contro le critiche: "Ai fan di Star Wars non sono mai piaciuti i cambiamenti"

Prima ancora di debuttare ufficialmente, Star Wars: The Acolyte è riuscito in qualche modo a guadagnarsi innumerevoli recensioni negative su vari siti, probabilmente ad opera di troll che volevano cercare di influenzare arbitrariamente l'indice di gradimento della serie.

La critica, d'altra parte, ha avuto reazioni molto più tiepide verso lo show targato Star Wars e, sebbene la star Manny Jacinto comprenda l'origine delle critiche, ha spiegato di essere ben consapevole del fatto che il franchise abbia dei precedenti in tal senso.

L'attore si è riferito al fatto che spesso alcune storie di Star Wars non sono state pienamente apprezzate al momento dell'uscita e che si sono guadagnate un seguito di appassionati con il passare del tempo. Su queste pagine potete leggere la recensione del finale di The Acolyte: La seguace.

The Acolyte - La seguace, un'immagine del finale

"È un ciclo", ha dichiarato Jacinto a GQ a proposito dei fan di Star Wars. "Con tutto ciò che è uscito dopo la trilogia originale, c'è sempre un gruppo molto appassionato che non ama i cambiamenti, che vuole quella stessa sensazione che ha provato quando era bambino, solo che ora è cresciuto e i suoi gusti sono maturati e sono più critici nei confronti dell'arte o del mondo, e quindi quelle cose che hanno provato quando erano più giovani diventano più preziose per loro".

The Acolyte: spiegazione del finale della serie Star Wars, ci sarà una Stagione 2?

Riguardo a quanto i fan apprezzino adesso i film della trilogia prequel rispetto a quando vennero distribuiti, l'attore ha ammesso: "Guardare attraverso questa lente è davvero utile. Ed è uno schifo che a volte si debbano aspettare 10, 20, 30 anni per avere dei riscontri. Ma il fatto che molte persone si stiano divertendo in questo momento, credo sia l'unica cosa su cui posso concentrarmi. Forse ci vorrà un po' di tempo per coinvolgere altre persone, ma alla fine della giornata sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato".

Lucasfilm non ha ancora rinnovato The Acolyte: La seguace per una seconda stagione, ma visto come si è conclusa la storia, probabilmente questa proseguirà in un modo o nell'altro. Il finale di stagione ha riservato grandi sorprese, tra cui la comparsa di un controverso personaggio dei prequel di Star Wars.