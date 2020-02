The Accountant: Ben Affleck parla della possibilità che venga realizzata una serie sequel

Ben Affleck ha svelato che si sta pensando all'idea di realizzare una serie tv ideata come sequel di The Accountant.

The Accountant, il film con star Ben Affleck, potrebbe avere un sequel ma in versione serie tv, come confermato proprio dall'attore durante una recente intervista.

La star ha rivelato che si è parlato in più occasioni di una possibile continuazione della storia, tuttavia il successo dello sceneggiatore ha ostacolato lo sviluppo del progetto.

Il lungometraggio diretto da Gavin O'Connor era arrivato nei cinema nel 2016 e raccontava la storia di Christian Wolff, un genio della matematica che lavora come contabile forense e si occupa segretamente anche delle finanze di numerose organizzazioni criminali che lo contattano attraverso una figura misteriosa figura conosciuta come "la Voce". Da bambino gli venne inoltre diagnosticata la sindrome di Asperger e il padre ha addestrato lui e il fratello alle arti marziali e alcune tecniche di combattimento.

Ben Affleck, parlando di The Accountant, ha ora dichiarato: "Ne abbiamo parlato e sembra che ci sia in corso un dibattito per quanto riguarda la possibilità di realizzarne una serie tv. Lo sceneggiatore Bill Dubuque ha ottenuto successo ed è molto impegnato, ha vari progetti".

La star ha proseguito sottolineando: "Qualcuno mi ha detto 'Potremmo trovare uno script da adattare e trasformare in un sequel...'. Ma è complicato perché la personalità del personaggio è così specifica che non funziona semplicemente dicendo 'Chiamavamo questo script in un modo e ora lo chiameremo The Accountant 2'".

Affleck ha quindi proseguito confermando: "Se vogliono produrre una versione televisiva della storia e posso ottenere delle royalties, penso che sarebbe comunque grandioso".