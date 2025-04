The Accountant 2: il final trailer del film con star Ben Affleck e Jon Bernthal

A pochi giorni dall'arrivo nelle sale, Amazon MGM Studios ha condiviso il final trailer del film The Accountant 2, con star Ben Affleck e Jon Bernthal.

Il lungometraggio ha debuttato in anteprima all'edizione 2025 del SXSW Film Festival e proseguirà la storia di Christian Wolff.

Il final trailer di The Accountant 2

Nel nuovo video promozionale di The Accountant 2 vengono mostrate le reazioni dei critici dopo la visione del sequel, senza dimenticare di dare spazio a spettacolari scene d'azione e alle interazioni tra i due protagonisti.

Ben Affleck e Jon Bernthal interpretano infatti i fratelli Christian e Brax Wolff nel film diretto da Gavin O'Connor che ha attualmente un positivo 84% di recensioni positive sul sito Rotten Tomatoes.

Ecco il final trailer:

Cosa racconterà il sequel

Il sequel riporterà sugli schermi il personaggio di Christian Wolff che ha un vero e proprio talento nel risolvere problemi complessi. Quando una sua vecchia conoscenza viene uccisa e sulla scena del crimine viene trovato un messaggio criptico in cui si dice 'trova il contabile', Wolff si ritrova a dover risolvere il caso. Rendendosi conto che sono necessarie misure estreme, Wolff ingaggia suo fratello, che è particolarmente letale, Brax (Bernthal), per aiutare. In partnership con Marybeth Medina (Cynthia Addai-Robinson), i protagonisti scoprono una cospirazione mortale, diventando gli obiettivi di uno spietato network di assassini che non hanno intenzione di fermarsi di fronte a nulla pur di mantenere i propri segreti.

Nel cast di The Accountant 2 ci sono inoltre Cynthia Addai-Robinson (The Lord of the Rings: The Rings of Power; Power; Arrow), Daniella Pineda (Jurassic World: Fallen Kingdom; Cowboy Bebop; The Originals), Allison Robertson (Josie and the Pussycats; The Last Shot; Supergirl), e il premio Oscar J.K. Simmons (Whiplash; Spider-Man; Being the Ricardos).