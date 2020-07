Thandie Newton: "Lavorare con Eddie Murphy è stato davvero triste"

Thandie Newton ricorda l'esperienza a fianco di Eddie Murphy in Norbit come triste e negativa perché l'attore non era quasi mai sul set, rimpiazzato da controfigure incredibilmente somiglianti.

Thandie Newton ricorda l'esperienza lavorativa al fianco di Eddie Murphy definendola "triste" per l'assenza continua del divo dal set di Norbit, commedia del 2007.

Eddie Murphy accanto a Thandie Newton in una scena del film Norbit

Per ottenere il ruolo di Kate Thomas in Norbit, Thandie Newton ha dpvuto superare infiniti ostacoli. A quanto pare i produttori non erano certi delle sue doti comiche e ritenevano che non avesse la verve richiesta dal ruolo, ma alla fine la Newton è riuscita a convincerli, desiderosa di lavorare al fianco di Eddie Murphy. A quanto pare, però, l'esperienza si è rivelata tutt'altro che felice:

"Norbit è l'unico film che ho fatto che hanno visto i miei figli. Mi hanno fatto sudare sette camicie per essere nel film. 'Sei in grado davvero di essere divertente?'... Ricordo che la storia scritta da Eddie aveva a che fare con lui che guardava i video in cui donne afro-americane obese picchiavano i loro mariti mingherlini. Eddie li trovava esilaranti, ma non era quasi mai sul set il che era davvero triste. Aveva le migliori controfigure che avessi mai visto, da due metri ti sembrava di avere davanti a te Eddie. Credo che abbia realizzato quasi tutto il film con le sue controfigure."

Norbit è stato stroncato dalla critica e Eddie Murphy ha ricevuto tre candidature ai Razzie, per un totale di otto nomination al film. La pellicola, però, ha anche ricevuto una candidatura agli Oscar per il Miglior Makeup, fatto che all'epoca stupì molti critici. Nonostante la sonora bocciatura, Norbit si è rivelato un successo commerciale incassando quasi 160 milioni di dollari a fronte di un budget di 60 milioni.