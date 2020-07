Thandie Newton: "Ero terrorizzata da Tom Cruise sul set di Mission: Impossible 2"

Che Tom Cruise abbia una personalità dominante non è una novità. Thandie Newton ammette però di essere stata terrorizzata letteralmente dal divo sul set di Mission: Impossible 2.

Nel corso di un'intervista con Vulture, Thandie Newton ha ricordato l'esperienza vissuta durante la lavorazione di Mission: Impossible II ammettendo candidamente:

"Nessuno mi ha mai chiesto di recitare in un sequel del franchise. ero terrorizzata da Tom".

L'attrice chiarisce poi cosa la spaventava del divo, definito "un individuo davvero dominante. Ce la mette tutta per essere gentile. Ma la pressione, ti fa pressione, pretende moltissimo. e credo che sia convinto che solo lui è in grado di fare tutto al massimo".

Thandie Newton ricorda una scena con Tom Cruise che i due non riuscivano proprio a far funzionare. A un certo punto il divo le ha proposto di provare scambiandosi i ruoli:

"Non riesco a pensare a niente di più inutile, non mi ha aiutato per niente, mi ha solo reso più insicura e terrorizzata. Mi vergognavo molto perché lui ce la stava mettendo tutta."

Alla fine Thandie Newton ricorda di avcer portato a casa la scena "perché ho capito cosa voleva Tom. Voleva solo una vera 'stronza alfa'. Ma Tom non è stato così orribile. Era solo molto stressato".