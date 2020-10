Tessa Thompson nuda su instagram per il suo compleanno, sconvolge i fan Marvel

Tessa Thompson festeggiato il suo compleanno pubblicando una foto su Instagram di sé stessa nuda in piscina, per la gioia di tutti i suoi follower, che la ricordano come interprete di Valchiria nei film di Thor e in altri blockbuster Marvel.

A soli 37 anni, Tessa Thompson è una delle attrici più carismatiche e camaleontiche della sua generazione. Presto indosserà nuovamente l'armatura Valchiria per girare il tanto atteso Thor: Love and Thunder, in cui condividerà le luci della ribalta con Chris Hemsworth e Natalie Portman. L'attrice ha approfittato di queste prime settimane di autunno per riposarsi e festeggiare il suo compleanno nella paradisiaca penisola di Punta Mita, in Messico, regalando ai suoi fan una foto nuda in piscina: "Apprezzo il poter avere un momento per me ed essere bellissima con il mio abito di compleanno. In questo periodo avevo molta voglia per viaggiare, per tanti motivi, anche se il lavoro richiede che lo faccia molto presto. Sono grata per il privilegio di questo raro momento di relax."

I fan sono ovviamente impazziti, con numerosi commenti di apprezzamento per la bellezza e la sensualità dell'attrice in questa foto. Dopo un frenetico 2019 con Avengers: Endgame e Men in Black: International, Tessa Thompson è approdata sul piccolo schermo in questo 2020 con The Left Right Game e la nuova stagione di Westworld.

Il Marvel Cinematic Universe rivedrà presto Tessa Thompson in Thor: Love and Thunder, le cui riprese dovrebbero iniziare a gennaio 2021, salvo ulteriori restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, e il suo personaggio stavolta dovrebbe avere molto più rilievo rispetto al passato.