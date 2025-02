Eddie Redmayne nel cast del nuovo film di Charlie Kaufman, Later the War

L'attore premio Oscar Eddie Redmayne sarà uno dei protagonisti di Later the War, scritto e diretto dal regista Charlie Kaufman.

Eddie Redmayne sarà uno dei protagonisti del nuovo film diretto da Charlie Kaufman, progetto intitolato Later The War.

Il regista ha firmato anche la sceneggiatura adattando lo script del racconto breve Debby's Dream House scritto da Iddo Gefen e pubblicato nella raccolta Jerusalem Beach.

Cosa racconterà il film di Kaufman

Al centro della trama di Later The War c'è un uomo che si occupa dei sogni per le persone ma finisce per creare invece degli incubi. La versione della storia che verrà proposta nel film non è stata ancora rivelata.

Charlie Kaufman ha scelto come protagonisti del progetto, oltre al premio Oscar Eddie Redmayne, anche Tessa Thompson e Patsy Ferran.

Nel team della produzione ci sono anche Ken Kao e Josh Rosenbaum di Waypoint Entertainment e Sarah Green di Brace Cove Productions, oltre a Steven Demmler.

Il recente ruolo di Redmayne

Redmayne ha recentemente recitato nella serie Il giorno dello sciacallo, arrivata sugli schermi di Sky e NOW e rinnovata per una seconda stagione. Lo show segue quello che accade allo "Sciacallo" (Eddie Redmayne) si guadagna da vivere uccidendo su commissione, cercando di mantenere separato il suo 'lavoro' dalla vita privata. Ma mentre è al lavoro per il suo prossimo incarico, si trova ad affrontare un avversario inaspettato, Bianca (Lashana Lynch), una tenace agente dell'MI6, l'intelligence britannica, che si impegnerà in una implacabile caccia all'uomo in giro per l'Europa per riuscire a catturarlo.

La serie The Day of the Jackal è scritta e adattata dallo showrunner (e produttore esecutivo) Ronan Bennett. Lead director della serie è Brian Kirk (anche produttore esecutivo), regista pluripremiato a livello internazionale (Il Trono di Spade, Luther, Boardwalk Empire).

Redmayne e Lynch sono inoltre produttore esecutivo e co-produttrice esecutiva.