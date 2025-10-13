Tessa Thompson rivela: "Chris Hemsworth? È un bambino con i muscoli!"

Tessa Thompson, mentre era ospite del London Film Festival, ha parlato del suo rapporto con Chris Hemsworth, con cui ha recitato in vari progetti, tra cui i film dedicati alle avventure di Thor.

L'attrice è attualmente impegnata nella promozione di Hedda, presentato in anteprima all'appuntamento britannico nelle ultime ore, che è stato diretto da Nia DaCosta ed è tratto dall'opera di Henrik Ibsen.

Il divertimento sul set

Parlando di Chris Hemsworth, con cui ha lavorato anche in occasione di Men in Black, Tessa Thompson ha dichiarato che lo considera: "Un bambino con i muscoli, un neonato davvero grande".

Il protagonista di Thor, secondo l'amica e collega, "non ha inibizioni e farà di tutto pur di far ridere e per scoprire, quindi è un piacere lavorare con lui".

Thor: Ragnarok - Una foto di Tessa Thompson, Chris Hemsworth e Mark Ruffalo

Thompson ha quindi ricordato: "Alle volte girare qui film è così sciocco. Il meccanismo del girare quei film richiede un posto all'insegna dell'immaginazione pura, dove semplicemente devi recitare come una ragazzina".

La possibilità di mettersi alla prova

Tessa ha poi spiegato perché voleva entrare nel MCU: "Desideravo realmente girare un film come quello, perché non ero sicura di poterlo fare e volevo davvero scoprire se fossi in grado. Ed è stato così divertente, mi ha realmente liberata".

L'interprete di Valchiria nel Marvel Cinematic Universe, personaggio che è recentemente apparso nel film The Marvels (di cui potete leggere la nostra recensione) con star l'attrice Brie Larson nei panni di Carol Danvers e che ha proposto anche alcuni flashback, ha inoltre dichiarato che Taika Waititi è "un enorme neonato, è come un bambino con un conto in banca".

Commentando l'approccio del filmmaker alla regia, Tessa Thompson ha dichiarato ironica e con molto affetto: "è terrificante e dovrebbe essere fermato!".