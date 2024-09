Jon Bernthal e Pablo Schreiber affiancano Tessa Thompson in una serie Netflix

Ufficializzati alcuni nomi del cast del nuovo progetto per il piccolo schermo dal titol His & Hers.

Jon Bernthal e Pablo Schreiber sono le due new entry nella miniserie tratta dal romanzo di Alice Feeney, His & Hers prevista su Netflix. La serie è stata annunciata per la prima volta nel mese di luglio, con Tessa Thompson protagonista.

I due attori impreziosiscono e arricchiscono il cast di una serie molto attesa, che gioca sul tema del doppio e che metterà alla prova un'attrice di grande talento come Tessa Thompson, conosciuta principalmente per i ruoli in Creed - Nato per combattere e Thor: Ragnarok.

Casting

La descrizione ufficiale di His & Hers spiega che la narrazione è 'ambientata nel caldo soffocante di Atlanta. Anna (Thompson) vive in un'isolata solitudine, lontana da amici e da una carriera come conduttrice di notiziari. Ma quando sente parlare di un omicidio a Dahlonega, tranquilla cittadina nella quale è cresciuta, Anna si rianima e torna alla vita, gettandosi a capofitto sul caso e cercando risposte. Il detective Jack Harper (Bernthal) è stranamente sospettoso del suo coinvolgimento, e inizia a inseguirla mettendola al centro della sua stessa indagine. Ci sono due lati in ogni storia: 'his & hers', il che significa che qualcuno sta sempre mentendo'.

Pablo Schreiber con Ricky Whittle in una scena di American Gods

Jon Bernthal interpreterà un 'detective dell'Ufficio dello Sceriffo che ha perso il suo ultimo lavoro e ora è tornato nella sua piccola città natale di Dahlonega, in Georgia, dove vive con sua sorella e sua nipote. Sposato con la conduttrice Anna, i due sono separati e hanno una relazione complicata da perdita e tradimento. Jack è un uomo buono che non sempre prende buone decisioni, ed è profondamente turbato dal caso di omicidio di cui si sta occupando'.

Pochi giorni fa, Jon Bernthal ha vinto il suo primo Emmy Award come miglior guest star in una serie commedia per The Bear. In tv è noto per i ruoli in We Own This City, The Punisher, American Gigolo e The Walking Dead. Al cinema ha recitato in Fury, The Wolf of Wall Street, Shot Caller e King Richard.