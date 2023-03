Tessa Thompson: "Non ho mai assaggiato un hamburger in vita mia"

Tessa Thompson, che ha indossato i panni di Bianca in Creed III, ha confessato di non aver mai mangiato un hamburger, e di non aver apprezzato un altro cibo da poco assaggiato per la prima volta.

Tessa Thompson ha rivelato, lasciando molti fan senza parole, di non aver mai assaggiato un hamburger nella sua vita. Una confessione quella dell'attrice e cantante statunitense arrivata nel corso della festa organizzata da Vanity Fair dopo gli Oscar di quest'anno.

"Non ho mai mangiato un hamburger in vita mia" ha dichiarato Tessa Thompson. Secondo inoltre quanto riportato da Yahoo Entertainment, un giornalista ha successivamente chiesto all'attrice se è vegetariana e la giovane star di Creed III ha risposto: "No".

Creed 3, ancora primo al box office italiano, vola a oltre 5 milioni, Scream 6 apre al terzo posto

"Mangio altre cose, ma non ho mai mangiato un hamburger. È l'unica cosa straordinaria che posso ancora rivendicare" ha proseguito la Thompson prima di condividere una seconda confessione. L'attrice ha raccontato di aver solo da poco assaggiato un uovo per la prima volta, e di non esserne rimasta particolarmente entusiasta.

"Non ne avevo mai mangiato uno. Ma non credo siano così buoni". E quando il giornalista ha sottolineato che ci sono molto modi per preparare un uovo e gustarlo, Tessa Thompson ha dichiarato: "E' proprio questo il problema con le uova. E' come dover scegliere una strada".

Cibi mai mangiati prima, o che non sono stati gustosi come aveva sentito dire, e uno in particolare di cui l'attrice non può fare a me: "Amo le patate".

L'attrice è recentemente apparsa sul grande schermo in Creed III nel ruolo di Bianca, la moglie del pugile Adonis Creed interpretato da Michael B. Jordan, che ha anche diretto la pellicola.