Amy Adams, Paul Rudd e Tessa Thompson nella nuova commedia di Jonathan Dayton e Valerie Faris

Le star Amy Adams, Paul Rudd e Tessa Thompson saranno protagonisti di The Invite, commedia basata su Sentimental, film spagnolo di Cesc Gay, vincitore di Goya nel 2020, che sarà diretto per FilmNation Entertainment e Permut Presentations dagli autori di Little Miss Sunshine Jonathan Dayton e Valerie Faris. La notizia arriva da Deadline.

La sinossi di The Invite

The Invite racconta la storia di Joe (Paul Rudd) e Angela (Amy Adams), in piena crisi di coppia dopo 15 anni di matrimonioi. Nel disperato tentativo di avere una conversazione che non sia incentrata sui loro problemi coniugali, Angela invita i loro turbolenti vicini, Kayla (Tessa Thompson) e Shane, per un cocktail. Joe, irritato dal dover interagire con questa coppia invadente, intende sfruttare l'occasione per affrontarli; tuttavia, sia lui che Angela ottengono molto più di quanto si aspettassero mentre volano scintille e scoprono che Shane e Kayla stanno organizzando orge settimanali e hanno un invito da proporre.

La sceneggiatura di The Invite è stata scritta dalla candidata all'Emmy Rashida Jones e dal premio Oscar Will McCormack, che hanno contribuito anche insieme alla storia di Toy Story 4. I produttori includono il candidato all'Oscar David Permut per Permut Presentations e FilmNation Entertainment.

Jonathan Dayton e Valerie Faris, marito e moglie nella vita, sono noti per la regia di Little Miss Sunshine, La battaglia dei sessi con Emma Stone e Steve Carell, e Ruby Sparks con Paul Dano e Zoe Kazan. Di recente la coppia ha firmato l'acclamata miniserie Fleishman a pezzi.