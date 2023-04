Tessa Thompson e Nia DaCosta insieme per una nuova versione cinematografica di Hedda Gabler

Tessa Thompson sarà diretta da Nia DaCosta in un nuovo progetto cinematografico dedicato a Hedda Gabler, il personaggio protagonista dell'omonimo spettacolo teatrale di Henrik Gibsen.

Dopo Little Woods, l'attrice di Creed e Thor: Ragnarok Tessa Thompson tornerà nuovamente a collaborare con la regista di The Marvels Nia DaCosta, questa volta per portare sullo schermo un celebre personaggio teatrale: Hedda Gabler.

Nell'"epico e viscerale rifacimento" della storia - intitolato semplicemente Hedda, come segnalano Empire e THR -, Thompson vestirà i panni di Hedda Gabler, "la figlia di un generale intrappolata in un matrimonio che non vuole".

Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson sul suo coming out e la rappresentazione LGBTQIA+ sullo schermo

Lo spettacolo teatrale non aveva avuto grande fortuna in principio, precisa Empire, ma nel corso del tempo la storia di Hedda è diventata sempre più acclamata, e il ruolo è considerato uno dei migliori da ricoprire per una donna a teatro.

In quanto a precedenti adattamenti, ricordiamo la versione televisiva del 1962 prodotta da BBC con protagonista Ingrid Bergman, e quella cinematografica del 1975 diretta da Trevor Nunn, che valse una nomination agli Oscar all'attrice protagonista Glenda Jackson.

Questa nuova versione riuscirà a conquistare critica e pubblico?