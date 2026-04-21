Terrifier: David Howard Thornton chiede la mano della fidanzata vestito da Art the Clown

Il confine tra il set di Terrifier e la vita privata si è fatto sottilissimo per David Howard Thornton. L'attore, noto per il ruolo del sadico Art the Clown, ha approfittato di un evento pubblico per chiedere alla compagna Jada Christie di sposarlo.

Un "sì"... terrificante

La proposta è avvenuta durante lo scorso weekend nel bel mezzo dell'Huntsville Comic & Pop Culture Expo. David Howard Thornton si è presentato all'appuntamento con il costume completo del suo personaggio: tuta in bianco e nero e trucco splatter incrostato di sangue. Davanti ai fan presenti, l'attore si è inginocchiato rivelando l'anello e mimando la fatidica domanda senza emettere suoni, rispettando la natura muta del killer che interpreta sul grande schermo. "Lei ha detto SÌ!!!", ha scritto Thornton nel post condiviso sui social.

L'attore ha spiegato a Entertainment Weekly di aver organizzato il momento nella sua città natale per coinvolgere la propria famiglia. Il piano è stato studiato per mesi insieme al suo manager. Per l'occasione, Thornton ha utilizzato un gioiello speciale: un anello tramandato da sua madre prima della sua scomparsa. "Volevo fare qualcosa di unico che rendesse omaggio sia ai film che alla nostra storia" ha dichiarato l'attore.

I due si sono conosciuti proprio durante una convention, motivo per cui la scelta della location è risultata naturale. "Jada e io ci siamo incontrati per la prima volta a un evento del genere" ha ricordato Thornton, aggiungendo di essere estremamente felice per la risposta positiva della compagna. Il video della proposta ha fatto rapidamente il giro del web, ricevendo il plauso dei colleghi del settore.

Le reazioni del cast e del regista

Il post di fidanzamento ha raccolto i commenti dei protagonisti della saga creata da Damien Leone. Il regista stesso ha festeggiato la notizia scrivendo: "Così si fa! Congratulazioni, vi voglio bene a entrambi!". Anche la star di Terrifier 3, Lauren LaVera, ha augurato alla coppia molti anni di felicità. Tra i messaggi sono apparsi anche quelli di nomi noti dell'horror come James Wan.

Una scena di Terrifier con Art il clown

Jada Christie ha affidato a Instagram una riflessione più personale sul suo rapporto con l'attore. Ha spiegato di aver trovato in David una stabilità emotiva profonda dopo un periodo difficile segnato dal lutto per la perdita del padre. "Sono passata da una relazione in cui dovevo implorare di essere trattata bene a essere adorata come una dea da David" ha scritto la donna. Mentre i fan attendono notizie su Terrifier 4, la cui produzione è stata confermata da Leone nel 2024, la coppia si gode il momento tra l'entusiasmo della comunità horror.