Terrifier 2 farà campagna per gli Oscar dopo i malori del pubblico: "l'occasione è troppo divertente"

Terrifier 2 rispetta i requisiti dell'Academy e farà campagna per ottenere qualche candidatura agli Oscar per il protagonista Art the Clown.

Art the Clown sfilerà sul red carpet degli Oscar? Probabilmente no, ma i produttori di Terrifier 2 hanno colto la palla al balzo dopo il battage pubblicitario legato ai malori del pubblico in sala, decidendo di fare campagna per gli Oscar. Il sequel gore diretto da Damien Leone parteciperà alla campagna For Your Consideration mirando a terrorizzare e disgustare i membri dell'Academy.

Bloody Disgusting ha confermato l'adesione di Terrifier 2 alla campagna degli Oscar. Anche se la compagnia di produzione Cinedigm dubita di strappare qualche candidatura, ammette che "era un'opportunità troppo divertente per lasciarsela sfuggire". Bloody Disgusting ha inoltre sottolineato come i fan nelle ultime settimane si sono riversati sui social media per esortare l'Academy a prendere in considerazione il film per le categorie del miglior trucco e acconciatura.

"No, non accadrà mai", ha scritto Bloody Disgusting. "Sì, è una totale sciocchezza. Ma sapete una cosa? Il pensiero di vedere i membri dell'Academy valutare un film horror che di solito considererebbero alla stregua di spazzatura è un'opportunità troppo esilarante per lasciarsela sfuggire".

Bloody Disgusting ha invitato i fan di "Terrifier 2 a taggare l'Academy su Twitter utilizzando l'hashtag #OscarsForArt per creare una campagna per gli Oscar per il film guidata dagli appassionati. La società di produzione ha aggiunto: "Facciamo ancora un po' di casino. Vediamo a quanti membri dell'Academy riusciamo a far prestare attenzione a un film dell'orrore che nessuno di loro guarderebbe mai di solito".

Dal momento che Terrifier 2 è stato proiettato nei cinema per almeno una settimana, soddisfa i requisiti di esibizione dell'Academy per la qualificazione agli Oscar. Chiunque può inviare un film all'Academy, con l'idoneità subordinata al fatto che l'Academy riceva un modulo di iscrizione agli Oscar compilato e firmato dal produttore o distributore del film.

Ricordiamo che il tam tam su Terrifier 2 è nato dopo che gli spettatori sono usciti dalla sala accusando malori e nausea per vi delle scene cruente presenti nell'horror. chissà come reagiranno i membri dell'Academy alla visione estrema.