Terrifier 4 "esplorerà le origini di Art il Clown" conferma il regista

L'orrore di Terrifier non si ferma. Il regista Damien Leone promette un quarto capitolo che rivelerà le origini di Art the Clown, il clown killer interpretato da David Howard Thornton che semina panico e morte a Miles County.

Come anticipato nella nostra recensione di Terrifier 3, il precedente capitolo della saga horror sempre più popolare ha suggerito il legame tra Art the Clown e uno spirito demoniaco. A causa della sua personalità maniacale e dei suoi omicidi estremamente sanguinosi, i fan hanno iniziato a porsi domande su chi sia esattamente Art. Domande che, come ha anticipato Damien Leone, ora troveranno risposta.

Una terrificante immagine di Art the Clown in Terrifier 3

La promessa di Damien Leone: come verrà introdotta l'origine di Art

Durante un'intervista con Collider, Leone ha illustrato il suo progetto di raccontare la storia delle origini di Art ispirandosi all'opera di David Lynch.

Il regista ha specificato che Terrifier 4 fornirà "molte risposte... forse perfino troppe", pur mantenendo uno stile simile ai precedenti capitoli. Ecco le sue parole:

"Dopo aver scritto Terrifier 2, ho deciso di iniziare a raccontare davvero la storia. Volevo raccontarla quasi in modo lynchiano. Non potrei mai essere allo stesso livello di David Lynch. È uno dei miei eroi. Ma adoro il modo in cui racconta le storie, e sono molto astratte. Non ti dà risposte. Se mai provasse ad articolarle, banalizzerebbe e sminuirebbe la bellezza di ciò che ha fatto come artista. La sua voce è la sua opera. Non dovrebbe solo raccontarti quello che ha fatto. Sicuramente, nel prossimo film avrete ancora quell'atmosfera lynchiana".

Cosa dobbiamo aspettarci da Terrifier 4

Fenomeno storico vero e proprio, la saga horror ideata da Damien Leone continua a catturare appassionati di cinema di genere con i suoi toni granguignoleschi e la sua vivacità creativa nel mostrare omicidi sempre più spettacolari e atroci.

Ma ad attirare la curiosità del fan è soprattutto il personaggio di Art il Clown. Finora la sua origine è tutt'altro che chiara, ma come spiega ScreenRant, si ipotizza che un tempo fosse umano. Alcuni indizi sulle sue origini li abbiamo ritrovati in Terrifier 3, principalmente dalla lettera di Jonathan che spiegava come i demoni occupino involucri corrotti, inclusi i serial killer.

Art the Clown ricoperto di sangue

Se Art il Clown fosse stato un vero assassino, questo potrebbe spiegare la sua inquietante inclinazione allo spargimento di sangue. Anche il comportamento e la gestualità del perfido clown potrebbero essere associati alle sue origini, che riuscirebbero probabilmente a fornire ubna spiegazione sul suo legame con Sienna e suo padre.

Vista la promessa fatta da Damien Leone sulle potenziali "risposte" fornire da Terrifier 4 contenga "risposte", vale ora la pena chiedersi se il background di Art il Clown lo renderà un antagonista più terrificante. il clown sanguinario si candida ormai a diventare una vera e propria icona dell'horror e una storia delle origini all'altezza del personaggio potrebbe immortalarne per sempre la fama nella mente dei tanti appassionati del franchise... e non solo.