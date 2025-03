Terrifier 3: con steelbook e 4K UHD l'horror slasher di Damien Leone è ancora più raccapricciante

Un vero e proprio fenomeno, decisamente sorprendente e inaspettato. La saga di Terrifier e il personaggio di Art the Clown sono nati dal nulla, con un budget povero e i crismi dell'indipendenza assoluta. Dopo che i primi due film si sono fatti avanti a suon di passaparola tra visioni homevideo e streaming, ecco che Terrifier 3 ha sbancato al botteghino e nelle sale anche in Italia (oltre 3 milioni e mezzo sono tantissimi per un horror così estremo vietato ai minori di 18 anni), mentre nel mondo a fronte di un budget stimato di due milioni ne ha incassati 90.

Il terrificante Art the Clown in versione natalizia

Merito dell'inventiva del regista e sceneggiatore Damien Leone, che ha trovato il successo prima realizzando un personaggio iconico, poi pigiando a tutta l'acceleratore sul raccapricciante e il disgustoso, portando lo slasher movie a vette inimmaginabili di fantasia perversa e malata. Ora Midnight Factory, la celebre collana di Plaion, non ha perso l'occasione per proporre Terrifier 3 in homevideo nel modo migliore assoluto. Noi abbiamo potuto apprezzare l'edizione tecnicamente ed esteticamente più prestigiosa, ovvero la steelbook a due dischi con il film in 4K UHD e in blu-ray, che contiene anche un booklet di approfondimento.

Il video 4K: grana vintage e rosso shock tra sangue e massacri

La cover della steelbook di Terrifier 3

La steelbook è bellissima e fa paura già dalla cover con il ghigno di Art the Clown, ma anche le altre immagini della confezione metallica sono eloquenti. Quanto al video, mantiene la grinta e la ruvidità dei primi due film con una grana dal sapore vintage, ma sale la qualità di dettaglio e croma, soprattutto nel 4K UHD. Per la gioia degli amanti del genere e dell'horror estremo, Terrifier 3 è infarcito di momenti disgustosi, una vera macelleria esplicita in tutto per tutto con fiumi di sangue, smembramenti, arti spezzati, una motosega che fa a pezzi perfino organi genitali e, dulcis in fundo (si fa per dire), orripilanti scene con topi introdotti nel corpo delle vittime Il tutto con effetti artigianali davvero ben realizzati.

La steelbook a due dischi di Terrifier 3 con cover, interno e retrocover

Tutta questa roba davvero forte è riprodotta in modo magistrale, perché come detto affiora spesso una certa granulosità che dà un tono retrò alle immagini, ma il dettaglio è ottimo, la compattezza è notevole anche nelle tante scene scure, che risultano solo lievemente pastose. Un discorso a parte lo merita il croma, chiamato a gestire tinte sature e brillanti, contrasto accentuato, scene buie, luci natalizie e massacri: ebbene a dominare è un rosso forte, scioccante, grintoso e intensissimo che spicca non solo nei fiumi di sangue, ma anche negli elementi scenografici e soprattutto nel costume di Babbo Natale.

Audio da brividi tra motoseghe, squartamenti e arti spezzati

Art the Clown è pronto ad andare all'attacco

Ma a terrorizzare forse ancora di più, nel senso buono del termine considerato il film, è l'audio, che presenta la traccia DTS HD Master Audio 5.1 sia per l'italiano che l'originale. Si tratta di un ascolto a tinte forti, con vere e proprie botte allo stomaco. Già dall'inizio, quando il primo massacro del bambino non si vede ma si sente eccome, con delle accettate che mettono i brividi. Poi il tutto prosegue ed è molto coinvolgente fra motoseghe, squartamenti, arti che si spezzano, urla delle vittime, fino addirittura al rumore liquido del sangue: il tutto riprodotto con un asse posteriore particolarmente grintoso e preciso nell'arricchire la scena sonora e con bassi muscolari in bella evidenza nei momenti di tonfi e botte. Anche le scene più tranquille comunque sono molto curate, dal vento agli altri effetti sonori ambientali come ad esempio nella scena al centro commerciale.

Gli extra: commento, approfondimenti e un saluto in italiano a sorpresa

La bellissima edizione non delude neanche nei contenuti extra, senza dimenticare il booklet presente nella confezione. Sul disco 4K troviamo il commento audio di Damien Leone, mentre sul blu-ray ci sono tutti gli altri contributi, molti dei quali sono stati realizzati appositamente per Midnight Factory, come si evince dagli interventi degli interessati, in particolare del regista Damien Leone, dell'attore David Howard Thornton che interpreta Art the Clown, e dalle attrici Lauren LaVera e Samatha Scaffidi, protagonisti in un po' tutte le featurette.

Art the Clown pronto a usare l'accetta in una scena di Terrifier 3

Si comincia con Natale di sangue (13 minuti e mezzo), dove si parla dei vari aspetti della realizzazione del film, poi a seguire Art Attack (15') sulle gesta del killer e Scream Queen (9') sulla performance di Samatha Scaffidi. Si prosegue poi con The Final Girl (15'), sull'evoluzione del personaggio di Sienna con un simpatico saluto iniziale in italiano di Lauren LaVera. Da non perdere anche il lungo e sorprendente videoclip musicale Ice Nice Kills - A Work of Art (14' e mezzo), poi a chiudere gli storyboard (2') e il trailer.