Terrifier 3, il regista avverte il pubblico: 'Alcune scene vi faranno vomitare in sala'

Se pensavate che Terrifier 2 fosse raccapricciante, vi sbagliavate. Il regista Damien Leone ha recentemente rivelato che c'è una scena così disgustosa in Terrifier 3, che ha quasi fatto vomitare Art il Clown in persona.

Leone ha condiviso su Twitter un assaggio del momento particolarmente disgustoso, prima che l'interprete di Art, David Howard Thornton, confermasse in un commento su Facebook che il regista si stava riferendo proprio a lui.

"Posso dire onestamente che abbiamo appena girato una delle scene più follemente orribili del franchise di Terrifier e non crederete mai a chi non è riuscito a gestirla sul set", ha twittato Leone. "Il dietro le quinte è esilarante. Non vedo l'ora che lo vediate tutti!".

Terrifier 3: una raccapricciante scena di Art the Clown

Gli ultimi commenti di Leone rispecchiano quelli precedenti in cui aveva dichiarato che il prossimo sequel si sarebbe spinto ancora più in là rispetto ai primi due episodi del franchise.

"Il notevole successo di Terrifier 2 è stato guidato non solo dall'insaziabile appetito per nuove ed emozionanti icone dell'horror come Art il Clown, ma anche da un'uscita nelle sale e da un marketing senza precedenti, oltre che dal suo spirito inflessibile", aveva spiegato Leone a proposito dell'uscita del nuovo film.

"In un panorama cinematografico in cui pochi continuano a prendere rischi, continuerò a spingermi oltre con Terrifier 3, e non vedo l'ora di farvi vedere cosa c'è in serbo per Art il Clown".

Di cosa parlerà Terrifier 3?

Per il momento i dettagli sulla trama sono stati tenuti sotto stretto riserbo. Tuttavia, come rivelato dal primo poster del film e dal teaser trailer, Terrifier 3 sarà ambientato durante il periodo natalizio. In un'intervista a Variety, Leone aveva rivelato di aver capito come sarebbe stato Terrifier 3 nello stesso periodo in cui stava scrivendo Terrifier 2. "Una volta capito come sarebbe stato Terrifier 3, ho deciso di scrivere Terrifier 2.

Terrifier 3, il regista anticipa: "I primi cinque minuti saranno cruenti e molto controversi"

"Una volta capito cos'era la Seconda Parte, sapevo che sarebbe stata almeno una trilogia, quindi ci ho lavorato da quando ho completato la Seconda Parte. Anche mentre scrivevo la Seconda Parte, in realtà avevo già delle scene scritte per la Terza Parte, perché sapevo dove sarebbe andata a parare".

Terrifier 3 arriverà nelle sale il 25 ottobre.