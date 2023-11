Terrifier 3: Art the Clown è un Babbo Natale sanguinario nel trailer dell'horror

Dopo Halloween, Art the Clown si concentra sul Natale nel primo trailer dell'horror Terrifier 3. Il diabolico mimo di David Howard Thornton sta per fare ritorno in un'avventura ancora più gore, come promette il regista Damien Leone, creatore del franchise.

Terrifier 2, secondo film della serie horror vedeva l'adolescente Sienna Shaw (Lauren LaVera) costretta a combattere contro Art. Sebbene Sienna sia riuscita a decapitare il clown, il finale ha rivelato che non sarebbe stata l'ultima volta che il pubblico lo avrebbe visto poiché Victoria Heyes (Samantha Scaffidi), l'unica sopravvissuta al massacro di Halloween del primo film, ha dato alla luce la testa vivente decapitata di Art in un ospedale psichiatrico. Il sequel ha svelato la natura non umana di Art, suggerendo che si tratti di un'entità malvagia con la capacità di resuscitare ripetutamente.

Terrifier 4: il regista anticipa i piani futuri dell'horror che ha sconvolto il pubblico

Il terrore aumenta

Parlando a Variety all'inizio di quest'anno, Damien Leone ha spiegato che Terrifier 3 si allontanerà dall'approccio più soprannaturale e fantasy adottato per Terrifier 2 e che sarà il capitolo più spaventoso e oscuro del franchise. Inoltre, ha anticipato che i primi cinque minuti di Terrifier 3 saranno cruenti e molto controversi.

"Voglio tornare al tono della prima parte, che ritenevo fosse un po' più semplicistico e vecchio stile, grintoso e slasher", ha detto. "Voglio che la saga questo torni in quella direzione, e voglio che questo sia il capitolo più spaventoso della trilogia."