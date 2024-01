Terrifier 3: un'inquietante immagine di Art the Clown anticipa che 'il Natale non sarà più lo stesso'

Nelle ultime ore è stata diffusa una nuova e inquietante immagine di Terrifier 3 che ritrae il personaggio protagonista di questa raccapricciante saga: Art the Clown. La promessa è una sola: il Natale non sarà più lo stesso!

L'immagine ritrae l'attore David Howard Thornton sulla sedia del trucco mentre prova le protesi di Art per il nuovo film. Quei penetranti occhi iniettati di sangue non hanno eguali e il loro sorriso macchiato di giallo è sufficiente a far riaffiorare nei fan dell'horror tutti i ricordi traumatici degli ultimi due film.

L'horror di Natale è sempre più amato

Le riprese di Terrifier 3 inizieranno a febbraio. Dovremmo quindi aspettarci molte più immagini e video dal set quando le macchine da presa inizieranno a girare per quello che si preannuncia come un bagno di sangue durante il periodo delle feste.

I dettagli della trama di Terrifier 3 sono ancora top secret, ma non c'è dubbio che il suo obiettivo sarà quello di aumentare ancora la posta in gioco.

L'horror natalizio è probabilmente il sottogenere preferito di chi ama questo tipo di intrattenimento: classici come Black Christmas o Silent Night, Deadly Night e gemme moderne come Better Watch Out sono alcuni degli esempi più amati.

Terrifier 3, il regista anticipa: "I primi cinque minuti saranno cruenti e molto controversi"

Ancora una volta, Art avrà il suo bel daffare in questa gelida serie di omicidi, visto che Lauren LaVera, Elliott Fullam, Samantha Scaffidi e Chris Jericho torneranno per la terza uscita. Di seguito la "terrificante" immagine: