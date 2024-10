Terrifier 3: Art the Clown semina orrore e morte nella clip esclusiva

In anteprima al cinema per Halloween il 31 ottobre e di nuovo in sala dal 7 novembre con Midnight Factory, ecco un assaggio degli orrori di Terrifier 3 in una clip esclusiva che mostra Art the Clown e 'un'amica' all'opera.

Cosa c'è di meglio che un'immersione nell'orrore in attesa di Halloween? Mentre scatta il conto alla rovescia per l'uscita di Terrifier 3, in anteprima al cinema per Halloween il 31 ottobre e di nuovo in sala dal 7 novembre, Movieplayer.it vi offre un assaggio delle gesta ancor più sanguinose di Art the Clown in una clip esclusiva intitolata Art Attacks. Nella clip Art e una sua "amica" piuttosto malconcia terrorizzano due operai chiamati a esplorare un vecchio edificio pericolante.

Interpretato ancora una volta da David Howard Thornton, Lauren LaVera, Elliott Fullam e Samantha Scaffidi, Terrifier 3 vede il regista Damien Leone osare scegliendo un'ambientazione natalizia che trasforma il nuovo capitolo della saga horror in un film di Natale truculento e sconvolgente. Travestito da Babbo Natale, Art The Clown sconvolgerà la notte più bella e serena degli abitanti di Miles County calandosi dai camini la vigilia di Natale per regalare folli momenti di sangue. Un lago di sangue si riverserà sul candore della neve e gli abitanti stessi prenderanno il posto dei regali nel sacco dell'assassino dalla folta barba bianca.

Orrore di Natale

L'assalto di Art the Clown

Grazie al successo crescente della saga indie di Terrifier, per il terzo capitolo Damien Leone ha avuto a disposizione il budget più alto dell'intero franchise per rendere ancor più disgustose e truculente le sue sequenze orrorifiche. La nuova avventura di Art spinge l'orrore a un nuovo livello grazie alla presenza di scene talmente scioccanti da causare fuggi fuggi e malori durante le prime proiezioni di Terrifier 3. Tale è il livello di gore che alcune scene particolarmente scioccanti hanno fatto sentir male perfino l'interprete di Art il Clown, David Howard Thornton. In questo nuovo capitolo il regista espande ulteriormente l'universo di Terrifier, esplorando le motivazioni dietro alle azioni di Art, stavolta accompagnato nella sua sadica crociata da una partner altrettanto crudele: la diabolica Victoria (Samantha Scaffidi).

E parlando di scene gore, David Howard Thornton ha rivelato a EW quali sono i suoi omicidi preferiti. "Facile. La scena del bar con Babbo Natale."

Nella parte centrale di Terrifier 3, il killer psicopatico di Thornton crea un nuovo strumento di tortura, un serbatoio di azoto liquido collegato a una pistola. Lo testa con successo su un topo, poi si dirige in un bar per provocare un gelido caos.

"Mi sono sentito come un cattivo di Batman. Adoro l'idea di una pistola congelante, specialmente con lui che colpisce le parti del corpo di qualcuno e le smembra in quel modo. Ho pensato che fosse davvero fantastico."