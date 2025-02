Terrifier, il regista ribadisce: "I miei non sono film politici, parlano di clown assassini"

Damien Leone, il regista del franchise Terrifier, ha chiarito che la sua saga horror non ha alcun programma politico. Questa si è guadagnata un forte seguito di culto, soprattutto grazie ai suoi effetti pratici viscerali e all'agghiacciante esuberanza di Art il Clown, interpretato da David Howard Thornton.

Il franchise horror è iniziato come uno slasher indie a basso budget nel 2008 ed è esploso in popolarità con Terrifier 2 (2022), portando al successo al botteghino di Terrifier 3, che è diventato il film non classificato col maggior incasso di tutti i tempi nel 2024.

In una dichiarazione condivisa su X, Leone ha ribadito che Terrifier è stato creato solo per l'intrattenimento e non intende promuovere alcuna ideologia politica specifica. Il regista ha costruito la sua carriera su film slasher basati su effetti pratici, sottolineando che il cast e la troupe dietro il suo "film di clown assassini" comprendono una vasta gamma di convinzioni politiche.

Terrifier 3: Art the Clown in versione natalizia con tanto di accetta

"Come molti di voi sanno, alcuni membri del cast e della troupe hanno una presenza politica molto appassionata sui social media, talvolta con opinioni estreme, il che è un loro diritto", ha scritto Leone, che poi ha continuato: "Detto questo, Terrifier NON è in alcun modo, forma o modo un franchise politico. Non sono entrato nel mondo del cinema per diventare un politico o per promuovere programmi o ideologie politiche, specialmente attraverso un film di clown assassini".

Terrifier 2: una scena del film con Art the Clown

La dichiarazione di Leone sembra essere una risposta alle recenti discussioni online sulle idee politiche di Thornton sui social media. Solo tre giorni prima della dichiarazione di Leone, Thornton - che interpreta Art il Clown dal 2016 - ha ribadito che il fandom "non ha posto per un bigottismo così odioso".

Anche se il regista non ha chiamato in causa nessun membro specifico del cast, la sua dichiarazione mira a separare Terrifier come franchise dalle convinzioni personali dei suoi collaboratori, in particolare quella del volto cattivo del franchise. Thornton ha avuto parole molto dure per i fan del clown assassino che potrebbero nutrire sentimenti anti-LGBTQ+.