Terrifier 3, fuggi fuggi, nausea e malori dopo 10 minuti, il regista: "Abbiamo fatto il nostro lavoro"

Slasher ad alto tasso di raccapriccio, la saga horror di Damien Leone non si smentisce e mette ancora una volta alla prova gli stomaci degli spettatori inglesi, in attesa dell'uscita italiana fissata per il 7 novembre.

Arriverà nei cinema italiani il 7 novembre Terrifier 3, l'ultimo capitolo (per adesso) della saga horror più "nauseante" del momento. Come per i precedenti capitoli, le prime proiezioni hanno costretto parte del pubblico a lasciare la sala dopo dieci minuti dall'inizio per nausea e malori.

Il nuovo capitolo della saga slasher scritta e diretta da Damien Leone, e interpretata da David Howard Thornton nei panni del raccapricciante killer Art the Clown, richiede stomaci molto, molto forti. Per la prima volta il franchise si tinge di sfumature natalizie visto che Terrifier 3 è ambientato durante le festività, e si apre cinque anni dopo la fine del precedente film, con i sopravvissuti Sienna (Lauren LaVera) e Jonathan Shaw (Elliot Fullam) impegnati a rimettere insieme i pezzi delle loro vite.

Come rivela LADbible, la prima proiezione ufficiale di Terrifier 3 nel Regno Unito ha provocato una forte enorme da parte del pubblico. La cruenta scena di apertura, la cui presenza ha impedito al regista di ottenere due milioni di dollari di finanziamenti da Hollywood, ha spinto nove spettatori a lasciare la sala nei primi dieci minuti. Alla fine della proiezione dello slasher estremamente violento, erano undici gli spettatori che hanno abbandonato la proiezione; è stato confermato che un membro del pubblico ha vomitato, anche se non è chiaro se è uno degli undici fuggitivi o se, nonostante il malore, ha resistito fino alla fine.

La reazione del regista in un comunicato: "In genere le persone escono da un film perché fa schifo. Quando qualcuno esce da un capitolo di Terrifier, è una testimonianza dell'efficacia degli effetti speciali. Abbiamo fatto il nostro lavoro!"

Il successo di Art the Clown

Locandina di Terrifier 3

Il terzo capitolo di Terrifier tornerà a raccontare le sanguinose gesta del killer Art the Clown, pronto a scatenare il caos sugli ignari residenti di Miles County mentre si addormentano pacificamente la vigilia di Natale.

Malori e nausea sembrano ricalcare quanto accaduto nelle sale durante le proiezioni di Terrifier 2, creando un battage pubblicitario senza precedenti grazie al passaparola. Il tasso di gore è talmente alto che anche l'interprete di Art the Clown ha quasi vomitato sul set.

Damien Leon non risparmia nulla (o quasi) al pubblico e questo gore estremo sembra pagare visto che Terrifier 2 ha incassato 15,7 milioni a fronte di un budget di soli 250.000 dollari. Resta da vedere se Terrifier 3 farà un ulteriore salto di qualità a livello di critica e pubblico. I segnali sembrano positivi. Le prime recensioni avrebbero fruttato un ottimo punteggio del 93% su Rotten Tomatoes. Se tanto ci dà tanto, il Natale di Art the Clown si profila "imperdibile".